Notícia Hollande no ho reintenta El president i copríncep no opta a la reelecció i els candidats a la presidència són Valls, Le Pen i Fillon Fraçois Hollande en la seva visita a Andorra, el juny del 2014. Autor/a: ÀLEX LARA

Amb els índexs de popularitat realment baixos, François Hollande ha renunciat a la reelecció com a president de França i deixa pas al primer ministre, Manuel Valls, que l’empentava per darrere. Hollande (Rouen, 1954) és, des del 15 de maig del 2012, el 24è president de la República Francesa, copríncep d’Andorra i gran mestre de la Legió d’Honor. Les eleccions presidencials franceses que s’han de celebrar l’any que ve aportaran, sí o sí, a què Andorra tingui un nou copríncep, ja que Hollande s’ha retirat de la cursa a l’Elisi.



El socialista va visitar Andorra el juny del 2014, en una visita oficial de dos dies. La seva presència va permetre reunir els dos caps d’Estat, una ocasió que es presenta molt rarament. Durant la seva estada, Hollande va lloar les reformes iniciades pel país en matèria fiscal i transparència internacional. Fa unes poques setmanes, el cap de Govern, Toni Martí, el va visitar a París, i el president francès va reiterar el seu suport a l’acostament d’Andorra a Europa i va demanar que es respectin, sempre que sigui possible, les especificitats andorranes. La nova persona que ocupi la presidència de la República haurà de fer públic si dóna suport a l’aproximació europea del Principat. El més que probable successor d’Hollande, Manuel Valls, ja ha estat de visita oficial a Andorra. Sigui com sigui, Martí ja ha expressat paraules d’agraïment a Hollande.



Les eleccions a França seran el 23 d’abril del 2017, en primera volta, mentre que la segona tanda i definitiva tindrà lloc el 7 de maig. La chance, c’est nous qui la provoquons! , diuen els francesos.



Manuel Valls

Partit Socialista

La pressió del primer ministre francès per saber si Hollande es presentava a la reelecció ha deixat entreveure l’interès de Valls a ser el presidenciable socialista. En el moment de tancament d’aquesta edició, encara no s’havia fet públic, però s’espera que l’anunci de la candidatura de Valls es faci en les pròximes hores. Valls (Barcelona, 1962) és primer ministre de França des del 2014, i abans havia estat ministre de l’Interior. Se’l considera de l’ala dreta dels socialistes, i es declara blairista i clintonià. El polític d’origen català –el seu apre és el pintor Xavier Valls– va visitar Andorra l’any passat.



Marine Le Pen

Front Nacional

L’advocada i política d’extrema dreta Marine Le Pen (Neuilly-sur-Seine, 1968) és filla de l’expresident del Front Nacional, Jean-Marie Le Pen. El 2012 es va presentar com a candidata a presidenta de la República francesa i va passar a la segona volta, en què es va enfrontar a Hollande, que la va vèncer per poc més del 51% dels vots. Le Pen defensa que la ciutadania voti en referèndum si vol sortir de l’euro i reimplantar la pena de mort, i vol abandonar l’espai Schengen, l’OTAN, l’FMI, el BCE i l’OMC. A més, està en contra de l’avortament. Si guanya, serà la primera coprincipessa d’Andorra.



François Fillon

Els Republicans

Ni Sarkozy ni Juppé. Els militants de la centredreta francesa han escollit François Fillon (Le Mans, 1954) com a presidenciable dels Republicans (exUMP). Fillon va ser primer ministre de França entre el 2007 i el 2012, durant el Govern de Nicolas Sarkozy. Els politòlegs opinen que Fillon és l’únic candidat de pes amb possibilitats de guanyar a Le Pen, ja que representa valors i propostes similars al Front Nacional però amb matisos, de manera que pot atreure l’electorat desencantat amb l’esquerra però que no s’atreveix a donar el seu vot a l’extrema dreta. Fillon admira Thatcher.