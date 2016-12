Els responsables de l’INAF i l’AREB compareixeran a la ‘comissió BPA’

La coneguda com a comissió BPA ha demanat la compareixença «urgent» de responsables de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) i de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) amb l’objectiu de conèixer el motiu pel qual encara hi ha comptes bloquejats a Banca Privada d’Andorra (BPA), així com en quina situació està l’operativa en renda variable i la cerca de corresponsals amb dòlars per a Vall Banc.



Els consellers consideren que és necessari que els representants dels dos òrgans acudeixin al Parlament abans que finalitzi l’any i s’iniciï l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal. Segons fonts consultades, les dates que hi ha sobre la taula són el proper dimecres 7 de desembre o la setmana següent, dia 14. Els convidats a comparèixer són César Goyache, membre del consell d’administració de l’AREB, i Maria Cosan, directora de l’INAF. Membres de la comissió també veuen necessària les explicacions del president de l’AREB, Albert Hinojosa.



Els parlamentaris de l’oposició estan «preocupats» per la «mala imatge de país» que transmet el fet que la nova entitat bancària no operi amb dòlars per falta de corresponsals i que quedin encara uns 2.000 clients atrapats a BPA. Malgrat que el cap de Govern, Toni Martí, va assegurar durant la seva intervenció en seu parlamentària que l’Executiu estava fent tot el possible per establir contacte amb els Estats Units, a l’entendre dels grups de l’oposició la falta de corresponsals demostra una «manca de confiança» en la plaça financera andorrana. «Martí va dir que havia fet gestions per trobar corresponsals però la veritat és que a hores d’ara encara no n’hi ha», sentenciaven les fonts consultades.



Tampoc s’ha aclarit per ara si els citats declararan junts o per separat. Alguns dels parlamentaris serien partidaris que la intervenció fos conjunta per tal que les explicacions fossin coherents i poder aclarir les possibles contrarietats. En tot cas, la comissió està a l’espera de la resposta dels responsables dels dos organismes.



Compareixença de Joan Pau Miquel/ Els membres de la comissió legislativa especial també estarien d’acord, a priori, a acceptar la proposta de compareixença per part de l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel. De fet, els parlamentaris ja van posar sobre la taula fa mesos la possibilitat de citar els exdirectius de l’entitat intervinguda però finalment no es va tirar endavant. Després de rebre la carta de Miquel oferint-se a exposar la seva versió dels fets i tenint en compte que segueix tancat al centre penitenciari, el president de la comissió, Ladislau Baró, va comunicar que tant el Tribunal de Corts com la batlle instructora del cas BPA, Canòlich Mingorance, no posarien problemes a la declaració de l’exconseller delegat. De moment, però, encara no hi ha data fixada per a la intervenció de Miquel.

Tampoc no s’ha concretat encara el calendari per la compareixença del cap de la Unitat d’Intel·ligència financera d’Andorra (Uifand), Carles Fiñana. El responsable de la unitat que lluita contra el blanqueig de capitals va demanar a principis de novembre declarar davant de la comissió per aclarir les informacions publicades en diversos mitjans de comunicació que asseguraven que existia un informe del servei d’intel·ligència de la policia espanyola del desembre del 2014, en què s’apuntaria que Fiñana hauria estat informat dels moviments que s’estarien fent prop del FinCEN per emetre una nota con­tra BPA.



Els consellers generals, però, consideren que en aquests moments corre més pressa la convocatòria dels responsables de l’AREB i de l’INAF i que la compareixença de Fiñana «no és tan urgent». A falta d’una data concreta, doncs, tot fa pensar que el cap de la Uifand compareixerà al Consell General passades les festes de Nadal.