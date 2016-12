Adéu a la benzina

FEDA ja ha instal·lat un total de vuit carregadors arreu del territori andorrà per a la recàrrega pública de vehicles elèctrics. En total, al Principat hi ha gairebé 150 vehicles endollables, la meitat dels quals són totalment elèctrics i l’altra meitat de motorització híbrida. D’aquesta forma, la companyia elèctrica facilita l’accés a una xarxa nacional de carregadors ràpids i semiràpids ubicats a les vies públiques, zones d’aparcament i centres comercials de totes les parròquies.



En total, la xarxa compta amb tres carregadors instal·lats a Andorra la Vella, dos a Escaldes, un a Santa Coloma, un a Encamp i un a Canillo, tots ells de càrrega ràpida, el que significa que l’usuari pot tenir aproximadament uns 100 quilòmetres d’autonomia en tan sols dues hores d’espera. D’aquí a poc –sense especificar la companyia cap data en concret– els usuaris podran gaudir d’un punt de càrrega ràpida a la capital, que permetrà tenir gairebé el 80% de les bateries a punt en tan sols 30 minuts.



Durant l’any que ve, segons ha explicat el director general de FEDA, Albert Moles, es preveu tenir «un total de 18 punts de càrrega públics, el que significaria una ràtio de nou carregador a la via pública per cada 100 vehicles». En comparació amb França i Espanya, es tracta d’una ràtio sensiblement superior, que avui dia se situa entre els sis i set carregadors per cada 100 vehicles.

El procés de desplegament d’aquest punt, però, es pot veure «accelerat si la xifra de penetració d’aquest vehicles al mercat és superior a la d’avui dia», situada en el 5% de les vendes, va manifestar Moles.



En total, fins avui s’han realitzat un total de 670 càrregues, el que es tradueix en més de 23.000 quilòmetres d’autonomia i 3.500 quilovats d’energia. A més, la mitjana de temps dedicat a cada càrrega se situa en dues hores i mitja aproximadament.



La xarxa de càrrega dels territoris veïns permet que, a dia d’avui, es pugui viatjar fins a grans ciutats en vehicle elèctric com ara Barcelona o Tolouse. D’aquesta forma, doncs, es fa realitat un dels reptes del segle, augmentar la capacitat de quilòmetres viatjats en aquest tipus de transports fins arribar a cobrir distàncies prou importants.Ciutats com La Seu d’Urgell, Ripoll, Foix o Pàmies són alguns del nuclis urbans on els andorrans podran recarregar si es dirigeixen a qualsevol de les dues metròpolis mencionades.



Web informatiu / Els usuaris que vulguin consultar els punts de càrrega disponibles al voltant d’Andorra poden entrar al web http://openchargemap.org/app/?view=map-page i trobaran, mitjançant un mapa interactiu, totes les estacions equipades de la tecnologia adequada per augmentar l’autonomia del seu vehicle.

Actualment, el cost total del manteniment, energia i compra per efectuar 50.000 quilòmetres en un vehicle elèctric és un 10% superior de mitjana en relació a un vehicle convencional.