Escaldes entrega els premis de la quarta edició de la gala Talentejant

La quarta gala d’arts escèniques Talentejant, organitzada pel Departament de Joventut d’Escaldes-Engordany, ha entregat aquest dissabte els premis als millors participants de cada categoria. La consellera de Joventut, Laura Lavado, va felicitar els 52 joves que han pres part en l’esdeveniment de talents artístics.



Quan als premis individuals, en la categoria música i cançó entre 12 i 17 anys, la guanyadora ha estat Victòria Ortuño per la seva «veu i la seva precisió» a. A la mateixa categoria, entre els 18 i 30 anys, el guanyador ha estat, «per la seva creativitat i originalitat», Miguel Ángel Pereira. En la categoria de dansa i representació escènica per a joves d’entre 12 i 17 anys el vencedor ha estat Toni, que, «pot ser un dels grans artistes d’aquest país».



En els premis per a grups, en la modalitat de dansa per a joves d’entre 12 i 17 anys, les escollides han estat les noies del grup LMC. En la modalitat música i cançó per a joves d’entre 18 i 30 anys, el premi ha estat per a Toni Fernández i Tania Martínez, «pel gran talent demostrat», segons informa l’ANA.