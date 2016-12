La Policia investiga l’Associació Nadia Nerea per possible estafa

Els Mossos d’Esquadra han iniciat la investigació de l’Associació Nadia Nerea per la Tricotiodistròfia i Malalties Rares per presumpta estafa. El pare de la nena, Fernando Blanco, va anunciar ahir a la pàgina de Facebook de l’entitat que «demà [avui per al lector] a primera hora es realitzarà la devolució del total de les aportacions-donacions realitzades, demanant al banc el certificat d’aquestes devolucions. Així mateix, convocaré per al dimecres una roda de premsa amb els mitjans per donar les explicacions oportunes i necessàries».



L’escàndol va esclatar a finals de la setmana passada, quan un equip d’investigació del diari El País va verificar, punt per punt, tota la història narrada pel pare de la criatura, que realment pateix la malaltia que li provoca envelliment prematur. Uns dies abans, un relat estremidor publicat a El Mundo va generar una onada de solidaritat i en quatre dies l’associació va recaptar uns 150.000 euros, la xifra que demanava la família per intervenir la nena en una operació pionera a Houston. Els periodistes de El País han posat en entredit tota la història ja que no s’ha pogut verificar res del que ha explicat el pare, motiu pel qual se sospita que s’ha generat una gran farsa entorn de la malaltia –que sí que és real– de la nena, que ara té 11 anys.



El cas de la Nadia ha commocionat milers de persones i, sobretot, les poblacions de Fígols i Organyà, on resideix la família, que s’ha bolcat des del principi en aconseguir fons per curar la nena de l’estranya malaltia genètica que pateix.