Sensibilització dels grans productors del Pallars Jussà

El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha iniciat una campanya de sensibilització per a la recollida de residus adreçada als grans productors de la comarca, incidint en els establiments del canal Horeca (hotels, restauració i càtering). La campanya consisteix en la visita personalitzada a cadascun dels establiments comercials per tal de millorar els nivells de recollida i recordar la importància de la separació de les cinc fraccions.



Per realitzar la tasca, una tècnica ambiental s’encarrega d’assessorar i dotar de material i recursos necessaris per facilitar la recollida selectiva. S’entrega contenidors per a envasos i vidre, i díptics informatiu, alhora que s’ofereix la possibilitat de gaudir d’un servei de recollida porta a porta de cartró als establiments que ho necessitin, amb recollida setmanal. Les visites també permetran conèixer les necessitats de cada establiment i ajustar el servei a la realitat.