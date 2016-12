Notícia El dipòsit de vehicles se’n va a Nargó El nou espai tindrà més de 6.000 m2, dels quals 1.300 m2 seran sota cobert Batalla i Mundó, divendres. Autor/a: AJUNTAMENT LA SEU D\'URGELL

El dipòsit judicial de vehicles de la Seu d’Urgell, que de manera provisional es troba ubicat a la partida de Sant Ermengol, serà traslladat fora del terme municipal, segons ha anunciat el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Carles Mundó. Justícia ubicarà el nou dipòsit judicial de vehicles en una nau situada a Coll de Nargó, que reuneix les característiques adequades per fer aquesta funció, i que permetrà acabar amb els dèficits de l’actual dipòsit de la capital de l’Alt Urgell. El nou dipòsit tindrà més de 6.000 m2, dels quals 1.300 m2 seran sota cobert. Les instal·lacions comptaran amb un sistema de seguretat i hi haurà més capacitat que a l’actual, per si en algun moment fos necessària.