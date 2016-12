Atida creu que la llei hauria d’establir dos mesos de baixa

L’Associació de trasplantats i donants d’Andorra (Atida) creu que la legislació hauria d’estipular un termini d’entre dos i tres mesos de baixa per a una persona que ha donat un òrgan. Atida matisa que actualment quan es realitza un trasplantament es donen baixes, «però no està fixat per llei quin període ha de cobrir la CASS, i nosaltres pensem que això hauria de quedar per escrit».

La presidenta de l’associació, Núria Gras, matisa que quan una persona dóna un òrgan necessita entre dos i tres mesos per recuperar-se. «I si demanes la baixa perquè et trobes malament i el teu cos no està bé, te la donaran, però això hauria de ser sempre. Un donant és una persona que fa un bé per als altres, i això s’hauria de valorar».

Cobertura de l’allotjament / D’altra banda, Gras també considera que s’haurien de cobrir els allotjaments dels donants. A Andorra encara no es realitzen extraccions d’òrgans, i si una persona vol donar, ha d’anar a l’estranger perquè se li practiqui l’operació. En aquest sentit, la presidenta remarca que quan un ciutadà dóna un òrgan en vida, «al cap de dos dies ja et donen l’alta, i si vols acompanyar la persona a qui li has donat l’òrgan, perquè és familiar, parella o amic, t’has de buscar la vida per quedar-te al seu costat».



De la mateixa manera, Gras destaca que durant els primers dies «has d’anar dos o tres cops a la setmana a fer-te la revisió. Això implica que t’hagis d’estar desplaçant constantment, i creiem que seria molt més econòmic per a l’administració i pràctic per al pacient si la CASS cobrís un allotjament del donant al lloc on se li fa la operació, que normalment és a Barcelona».

A més, la presidenta explica que quan els donants s’han de realitzar les proves de trasplantament també s’han de desplaçar a fora, «ja que tot i que sovint es tracta només d’anàlisis, aquí no es fan, i això suposa un càrrec important».



Gras destaca que des de fa poc la CASS cobreix el cent per cent dels tractaments i de les proves derivades dels trasplantaments, tant als donants com als trasplantats. Tot i això, la presidenta matisa que si «es pogués establir un conveni de col·laboració amb altres centres i es poguessin fer les anàlisis a Andorra –tot i fer després les operacions a fora–, seria millor per als pacients (ja que no s’haurien de desplaçar tant, amb el cansament que això comporta) i per a l’administració, ja que s’estalviarien diners».

46 trasplantaments de ronyó / Des del 2011 s’han produït 46 trasplantaments de ronyó en què han estat implicats ciutadans d’Andorra, però només sis d’aquests han sigut trasplantaments de donants en vida.

Marc normatiu / El Ministeri de Salut està en procés de desenvolupament del marc normatiu necessari per dur a terme la donació d’òrgans, teixits i cèl·lules amb les «màximes garanties de qualitat i seguretat», segons detalla el Govern.



En aquest marc normatiu s’hi establiran, entre altres, les condicions d’accés a la donació d’òrgans, cèl·lules i teixits de donants vius i morts, així com les normes de qualitat i seguretat que hauran de complir els òrgans, les cèl·lules i els teixits per poder ser utilitzats en l’ésser humà.