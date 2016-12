La Massana homenatja una quarantena de voluntaris

El Comú de la Massana va homenatjar ahir una quarantena de voluntaris en el marc del Dia Internacional del Voluntariat, una festa instituïda per les Nacions Unides que té l’objectiu de reconèixer la tasca de les persones que treballen de forma altruista i desinteressada per millorar la situació global.



La parròquia ja fa quatre anys que celebra dita jornada, i el seu cònsol major, David Baró, va assegurar que des del comú estan «molt contents» de poder continuar realitzant aquest acte, «perquè això vol dir que la Massana continua sent una parròquia solidària, amb persones que dediquen una part del seu temps a ajudar els altres o bé a treballar de forma voluntària en les activitats i festes populars que organitza el comú».

Voluntaris / Entre els homenatjats hi havia Maria Antonia Gili, que des de fa més d’una dotzena d’anys ofereix classes de ball i coreografies a la gent gran. Durant l’acte commemoratiu, el seu grup de ball va oferir una animada exhibició.



D’altra banda, com a voluntària que s’ha incorporat aquest any, hi havia Salvadora Muñoz, que practica reiki per alleugerir el dolor de les persones que passen per un tractament de càncer.

També va rebre un diploma Àngels Farré, professora de sofrologia, i Pascual Cusidó, pastisser que col·labora a fer els panellets de Tots Sants, entre altres coses. Pel que fa a entitats o col·lectius, van rebre un reconeixement Carisma, els escudellaries de Sant Antoni i els joves del Punt 400. De fet, ja són 26 els joves de la parròquia que col·laboren amb actes com Andoflora, Sant Joan, Reis o la Castanyada.



Amb tot, Baró va matisar que encara que pel seu «tarannà als voluntaris no els agraden gaire els reconeixements, és important que els fem un agraïment públic de la seva tasca i també que la donem a conèixer, perquè gràcies a les seves aportacions la nostra societat és una mica millor».



L’acte commemoratiu va coincidir amb la inauguració del 9è Mercat de Nadal de la Massana. Durant l’obertura es va realitzar una demostració d’street curling a la pista que hi ha instal·lada a la plaça de les Fontetes. Dita inauguració va comptar amb la col·laboració del Palau de Gel i de la Federació Andorrana d’Esports de Gel.