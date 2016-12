El Principat pateix els primers visitants del Pont

El Principat ja ha començat a notar l’arribada dels primers forans que vénen a passar a Andorra el Pont de la Puríssima. Durant gairebé tot el cap de setmana s’han registrat diverses retencions per entrar i sortir del país.



Les cues més llargues es van viure dissabte, entre les 10 del matí i les quatre de la tarda. Segons ha informat el Servei de Mobilitat i Transport Públic, durant aquest període hi van haver retencions de fins a «set quilòmetres d’entrada per la frontera del riu Runer i fins a 1,5 quilòmetres de cues per entrar a Sant Julià».



Diumenge també es van registrar retencions, tot i que d’una llargada menor. Durant el matí hi va haver trànsit dens amb cues de les 10 hores fins gairebé la una del migdia per entrar a l’alçada de la frontera del Riu Runer. A la tarda també es van registrar cues però ja de sortida, i aquestes no van superar el quilòmetre de llargària i es van produir des de les cinc de la tarda fins a les nou del vespre aproximadament.



Pel que fa a l’entrada i sortida pel Pas de la Casa, tant dissabte com diumenge es van ocasionar certes retencions, però de menor importància.

Pistes d’esquí / Les pistes d’esquí ja han obert part dels seus dominis. Aquest fet també va propiciar l’entrada d’una onada de visitants que volien aprofitar els primers dies de neu. Així, tant Vallnord com Grandvalira van acollir aquest cap de setmana els primers esquiadors sota unes cotes de neu d’entre 10 i 50 centímetres, depenent de les pistes.