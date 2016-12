L’FC Andorra goleja a Sant Cugat (0-3) i a la Lliga no canvia res

L’FC Andorra es va imposar ahir amb un solvent 0-3 al camp del Sant Cugat, en un partit ajornat corresponent a la sisena jornada.



Remuntada del Lusitans / Els quatre primers de la Lliga Grup Becier no van fallar ahir contra els quatre últims, fet que posa més terra pel mig entre les posicions de play-off per al títol i les de descens.



El que més va patir per treure els tres punts va ser el Lusitans davant l’Encamp, que va haver de remuntar un gol de Nàjera al minut 20 amb els gols de Peralta al 33 i el 53.



El Sant Julià va deixar el partit mig encarrilat davant l’Ordino amb gols d’Èric Rodríguez i Fabio al primer temps i Luis Blanco va marcar el definitiu 3-0 al 92.



El Don Denis va vèncer 4-1 amb gols de Juanfer, Riera, Parra i Víctor Rodríguez, que van fer inútil el de Samir i el líder UE golejar el Jenlai per 7-2. Van marcar Jordi Rubio (2), Víctor Bernat (2), Boris, Juli i Maneiro per als colomencs, i Pisculichi i Cristvao per al cuer.

L’equip d’Emili Vicente va endur-se els tres punts i torna a la segona posició de la taula després d’un partit molt més igualat del que diu el marcador, ja que Cristian Martínez va marcar el primer gol al minut 36 però amb el marcador obert, els tricolors no van sentenciar fins el minut 86, de nou amb gol de Cristian, i Marc Ferré va fer el tercer al 89.