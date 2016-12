La Seu de la Justícia comença a construir-se 25 anys després

El cap de Govern, Toni Martí, el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall i el ministre d’Ordenament del Territori, Jordi Torres, van intervenir ahir al matí en la inauguració de les obres de la nova Seu de la Jústicia, situada al carrer Baixada del Molí número dos, al costat de la nova Estació d’Autobusos. Amb un pressupost de 18,7 milions d’euros i una extensió de gairebé 15.000 metres quadrats, està previst que la nova Seu de la Justícia estigui finalitzada de cara al maig de 2019 i comenci a operar al juliol del mateix any, dos mesos després.



Després de 25 anys de provisionalitat, tal com va recalcar Casadevall, la Justícia del Principat per fi gaudeix d’un edifici on es centralitzaran tots els seus serveis, que fins ara estaven dispersos arreu del territori: arxius en tres llocs diferents, despatxos en diverses dependències i bona part dels serveis del Tribunal de Corts i Tribunal Superior a l’edifici de les columnes. Casadevall també va voler agrair la «priorització d’aquest projecte per sobre d’altres» al Govern, així com també l’aprovació dels pressupostos per part del «Consell General». A més, el president del Consell Superior també va destacar la major «agilitat» que suposarà la construcció de l’edifici pel que fa a l’eficiència dels serveis judicials, així com també «l’estalvi del lloguer» dels diferents edificis on, a dia d’avui, hi ha dependències judicials. També va manifestar que la construcció d’un nou edifici suposarà «un salt de qualitat per a les condicions de feina dels treballadors» ja que, en molts despatxos «encara no hi havia aire condicionat» ni tampoc hi havia espai suficient per emmagatzemar documents en els «pocs arxius disponibles».

«Justícia a la justícia» / Per la seva banda, el cap de Govern va afirmar que, amb aquesta construcció, és fa «justícia a la justícia», afavorint de retruc «al poble d’Andorra amb una edificació que afavoreix l’assentament de l’Estat de Dret», ja que, amb aquesta, es consoliden les tres seus pròpies per a cadascun dels tres poders: executiu, legislatiu i, ara, judicial. En relació amb els incidents arran de les resolucions parlamentàries de la Generalitat que catalogaven el Principat com un paradís fiscal, Martí va manifestar que «les relacions amb Catalunya són i seran bones, tal com ho són amb els veïns francesos», destacant que «tal com nosaltres som respectuosos amb tothom, també demanem que ho siguin amb nosaltres». A més, també va treure importància a unes resolucions que, a opinió del cap de Govern, «no són vinculants».



El també present ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va qualificar el projecte en termes de millora «tant de la qualitat del servei com de la seva eficiència». A més, també va destacar «l’alliberació d’una parcela per a futurs projectes», posant l’accent en un procés participatiu en el seu disseny «que permet al poble andorrà fer-se seu el projecte». Per últim, va explicar que també hi haurà «un espai dedicat al servei de medicina legal i forense» i un altre per a la Policia on «puguin gestionar el trànsit de detinguts».

Expedient electrònic / Casadevall també va explicar que estan posant a punt una «informatització més moderna», mentre que enguany hauria també de posar-se en marxa «l’expedient electrònic, que permetrà als advocats enviar els dossiers via Internet, el que representarà un salt qualitatiu en l’eficiència de la comunicació entre aquests i la Batllia», que es preveu posar en marxa de cara al 2017.



A l’acte també van fer acte de presència el síndic i la subsíndica general, a més de la cònsol major d’Andorra la Vella i un conjunt de representants de les instàncies judicials.