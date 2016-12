Les ofertes de feina doblen els desocupats inscrits al servei

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va assegurar ahir que actualment el Servei d’Ocupació registra un nombre d’ofertes de feina força superior al de demandes. I és que al país hi ha 370 persones en situació d’atur i 800 ofertes de treball.



Segons Espot, aquesta és «una bona notícia, però també ens planteja la necessitat de realitzar una sèrie d’accions. Com establir una major flexibilització en el sistema de quotes». Al respecte, el ministre va matisar que ja s’han inclòs tot una sèrie de mecanismes «que fan que ara sigui més fàcil poder contractar treballadors de fora».



Tot i això, Espot també va recordar que malgrat fomentar l’arribada de treballadors estrangers, s’han de prendre accions –«i aquí és on incidirem»– per millorar la situació de les persones que estan registrades al Servei d’Ocupació del país. «I és que hem d’incidir molt més en la seva formació ocupacional i professional de cara a poder executar una tasca d’intermediació».



Aquesta reorientació i formació és un fet que des de la CEA (Confederació Empresarial Andorrana) es venia demanant des de fa temps, i és que segons va detallar la seva directora, Sílvia Gabarre, «tot i que ha estat un procés lent, creiem que ara es podran trobar sinergies amb el Servei d’Ocupació per cobrir els llocs de treball en funció de les necessitats i del perfil que requereix l’empresa».



Actualització de les formacions / En relació a la formació ocupacional, Espot també va destacar que s’està incidint en el catàleg de formacions professionals que es va aprovar en la darrera legislatura. D’aquesta manera, es renovarà el catàleg trimestralment en funció «de les necessitats que ens trametin els treballadors i els empresaris. Perquè a vegades teníem uns formacions una mica immutables, sempre s’anaven repetint i no es corresponien amb les demandes dels empresaris, però ara estem molt més en contacte».



Manca de treballadors / D’altra banda, el representant de l’Unió Sindical d’Andorra (USDA), Gabriel Ubach, va destacar que les empreses «es queixen de la falta de treballadors, i cal posar-hi remei».

A més, «hi ha aproximadament 2.500 quotes de treball i 500 persones en l’atur, aquí alguna cosa no va bé». Amb tot, Ubach considera que cal adequar l’oferta a la demanda. Per a fer-ho, el representant sindical va remarcar que els programes formatius «que fan des del servei d’ocupació són importants, però aquests no arriben a la divulgació de tots els treballadors». Per això, «nosaltres fem una divulgació constant i demanem a la gent que es passi pel Servei d’Ocupació». Perquè al parer d’Ubach, és l’«única manera de saber exactament quanta gent tenim aturada i també quanta gent està en recerca de feina».

El sector amb més demanda / Segons va detallar Espot, el sector de l’hostaleria i la restauració és els que té més demanda laboral. «Perquè hi ha molts establiments d’aquest sector i a l’hora hi ha una necessitat important». I és que són professions «on costa trobar treballadors perquè són dures a nivell de les condicions de treball».

Quotes suficients / Amb les quotes generals establertes i les temporals aprovades el passat l’octubre «ja hem obert totes i cadascuna de les professions del sector de l’hostaleria», va detallar Espot. Per tant, «de moment el número de quotes és suficient, doncs per ara no s’ha esgotat cap».



Tot i això, « i veient l’evolució econòmica i laboral d’Andorra, si s’acaben les quotes actuals n’aprovarem la seva ampliació, perquè això està per reglament i es pot fer de forma flexible», va puntualitzar el ministre.

Taula de treball / Aquestes declaracions es van produir després de la Taula permanent per a la formació en el Treball que es va desenvolupar ahir entre els representants de cartera del Govern i alguns dels sectors implicats, com les associacions laborals o sindicats, així com la CEA.



Segons va explicar Espot, dita trobada ve esdevinguda per la «manca de la nova llei d’Ocupació que estem treballant. Doncs de moment aquesta és l’estructura que existeix a efectes de poder parlar amb els interlocutors socials en tot allò que fa referència a les polítiques d’ocupació i a les polítiques de formació professional».