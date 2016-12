El pare de la Nadia admet que la nena mai ha anat a Houston

El pare de la Nadia, Fernando Blanco, va reconèixer ahir en una entrevista al programa Espejo Público d’Antena 3 que en lloc de portar la seva filla a metges especialistes a Houston la va portar a un curandero.



A través de la Fundació Nadia Nerea, la família de la nena (que pateix una malaltia estranya anomenada Tricotiodistrofia) ha recaptat enguany més de 150.000 euros per suposadament realitzar diverses operacions a la petita, algunes d’elles a Houston. Però desprès que sortissin diversos articles posant en entredit les operacions i desmentint que els diners s’hagin recollit veritablement per a dit fi, Blanco va confessar que algunes parts de la història les va exagerar per por a perdre la seva filla.



Segons informa l’ACN, el pare de la menor es trobava ingressat a l’Hospital de la Seu d’Urgell des del passat divendres, però ahir mateix va demanar l’alta voluntària.

Immobilització dels comptes / Els mossos d’Esquadra han iniciat una investigació per esclarir si efectivament Blanco ha encapçalat o no un frau. En aquest context, el jutjat d’Instrucció número 1 de La Seu d’Urgell ha ordenat la immobilització dels comptes on s’han rebut les donacions pel cas Nadia amb l’objectiu d’investigar presumptes irregularitats en la gestió d’aquests fons.



A més, segons informa l’ACN, el magistrat també ha demanat informació mèdica sobre la salut de la menor perquè sigui examinada per un forense i acreditar l’existència de la malaltia. Fins ara, però, no consta cap persona com a investigada en aquest procés ni s’ha citat a declarar ningú en relació al cas i a les acusacions trameses. Aquestes actuacions se sumen a les diligències que ha obert el jutjat de guàrdia de la Seu per presumpte delicte d’estafa.

1, 5 milions recaptats / Malgrat esclatar ara el possible frau, la família porta demanat solidaritat i diners per tractar la seva filla des del 2009. I segons detalla l’ACN, algunes informacions apunten que la xifra recaptada en total durant aquests anys ascendiria als 1,5 milions d’euros.



Tanmateix, i en derivació de la investigació oberta pels Mossos d’Esquadra, es creu que moltes de les transferències per pagar a metges es feien a altres comptes de la mateixa associació.

Consternació d’Organyà / Tino Vila, l’alcalde d’Organyà (on està escolaritzada la Nadia), s’ha mostrat molt consternat i trist per totes les notícies que es van coneixent del cas Nadia. I és que Vila assegura que tot el municipi s’ha bolcat des de sempre amb la nena organitzant infinitat d’actes, des de sortejos i venda de loteria fins a teatre i festivals, tot per recaptar fons.

Indicis de frau / La sospita d’un possible engany es va encendre desprès que diversos mitjans expliquessin que el relat de viatges constants, la recerca de tractaments experimentals i els contactes amb metges i científics experts eren total o parcialment fals. Vers aquestes acusacions, el pare va defensar el passat diumenge –a través de les seves xarxes socials– la veracitat de la història i va assegurar que està disposat a tornar els diners a tothom que li requereixi amb el comprovant de la transferència feta a la família.

La malaltia / La Tricotiodistrofia és una malaltia genètica sense cura del que se’n coneix poc més d’un centenar de casos arreu del món i que comporta trastorns com un envelliment prematur, retard en el desenvolupament físic i mental i problemes a la pell i oculars, entre d’altres. Nadia va ser diagnosticada de la malaltia el 2006.