L’alcalde treballa avui i el mercat també es fa

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell és un dels municipis catalans en els quals els alcaldes o bé membres de l’equip de govern tenen previst treballar durant la jornada festiva d’avui, 6 de desembre, commemoració de la Constitució espanyola. L’alcalde, Albert Batalla, va explicar ahir a RàdioSeu que anirà a la casa consistorial «a avançar feina» per posar al dia assumptes relatius a l’àrea d’alcaldia. Batalla va matisar que la decisió no implica els tècnics i treballadors municipals, que mantenen el dia festiu per evitar conflictes legals.



D’altra banda, el mercat municipal de la Seu romandrà avui obert i ocuparà, com cada dimarts, la plaça dels Oms, la plaça Patalín, i els carrers Major i Canonges de la ciutat. L’obertura del mercat en festiu s’acull a una ordre del Departament d’Empresa i Educació de la Generalitat que permet l’activitat comercial en diumenges i dies festius en vuit dies del 2016, un dels escollits dels quals un és el 6 de desembre.