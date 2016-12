Atida vol que la CASS cobreixi el 100% de les baixes

L’Associació de trasplantats i donants d’Andorra (Atida) demana que la CASS cobreixi el cent per cent de les baixes als donants d’òrgans del Principat. Segons destaca la seva presidenta, Núria Gras, actualment es donen baixes, «però no es paga el sou íntegre».



Gras considera que els donants fan un gran servei a la societat i que s’hauria de tenir en compte amb aspectes com cobrir la baixa al complet o instaurar per llei una baixa de com a mínim dos mesos.

Poca incidència / La presidenta també matisa que amb els pocs casos que hi ha hagut de donats (doncs des el 2011 el país només ha registrat sis donants d’òrgans en vida), cobrir el cent per cent del sou en cas de baixa a aquestes persones no suposaria un cost massa elevat per a l’administració. A més, Gras assegura que amb les donacions el Ministeri de Salut s’estalvia diners, ja que un any de diàlisi «és molt més car» que realitzar un trasplantament, en aquest cas, de ronyó.