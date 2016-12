Notícia El Govern explica el marc institucional amb la UE als grups parlamentaris El text dota l’Estat d’eines per supervisar el funcionament de l’acord El ministre Saboya juntament amb els dos assessors de Govern durant la reunió mantinguda ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, juntament amb els assessors del Govern, Marc Maresceau i Paul Demarret, es van reunir ahir amb els agents econòmics i amb els grups parlamentaris per debatre el marc institucional de l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE). El text marca les bases de relació amb la UE i dota l’Estat de mecanismes per absorbir el cabal comunitari, detalla l’accés d’Andorra cap al Tribunal Europeu de la Justícia i les eines per supervisar la correcta implementació de l’acord en ambdues direccions. Així, Saboya va explicar que també es posa sobre la taula «fins a quin punt podem reforçar el comitè mixt, l’òrgan que hauria de permetre prevenir i reforçar els mecanismes d’entesa abans d’anar a tribunals en cas de conflicte».



Segons va exposar Saboya, el marc institucional encara no és definitiu però està estabilitzat, el que significa que totes les parts –s’ha consensuat amb Mònaco i San Marino– ja han manifestat les seves posicions «però encara queda dirimir molts punts de desacord entre la Unió Europea i els tres estats». «Però té el mèrit de ser un text estabilitzat on ara han fet una pausa per iniciar també les negociacions en els aspectes sectorials», va indicar el ministre. També va valorar que «la primera proposta de la Unió Europea era molt dura en aquest sentit i ara amb les propostes dels tres estats de forma consensuada és més equilibrada i més respectuosa cap a les dues parts». Amb tot, va afegir, «encara hem de veure fins a quin punt la Unió Europea pot acceptar o no aquestes propostes».



D’altra banda, el ministre d’Afers Exteriors també va comentar que ara la negociació se centrarà amb els diferents sectors amb l’objectiu de trobar «les solucions que hem de trobar al problema del tabac i les franquícies comercials» a més de l’anàlisi de «com reprenem els continguts duaners del 1990 per assegurar el manteniment de la substància de l’acord». Saboya va informar que durant el primer semestre de l’any vinent també es treballarà sobre la conveniència o no de la lliure circulació a la resta de capítols relacionats amb productes agrícoles.



L’Executiu va destacar que les propostes hagin estat consensuades amb els altres dos microestats que estan dins de la negociació. «Fem una lectura molt positiva que tots tres estats, en elements essencials, hàgim estat capaços de trobar solucions comunes i consensuades», va remarcar.



A la trobada, que va tenir lloc ahir a la tarda a l’edifici administratiu de Govern, hi van assistir representants de tots els grups parlamentaris malgrat que actualment ni Liberals d’Andorra ni Socialdemocràcia i Progrés formen part del pacte d’Estat per a l’acord amb Europa.