Notícia Martí: «Algú que no hagi votat DA també pot optar al ministeri públic» El cap de Govern no dóna cap pista sobre el substitut d'Alcobé El cap de Govern, Toni Martí, durant la seva intervenció, ahir.

En relació al substitut d’Alcobé, Martí no va voler donar cap indici dels perfils que es barallen, però sí que va deixar clar que, malgrat tot, «es tracta de cercar una persona que sigui capaç d’assumir bé la feina, independentment tant de que hagi votat Demòcrates per Andorra (DA) o no com de la seva militància anterior».



Per altra banda, el cap de Govern va treure ferro al fet que ja s’acumulen força setmanes sense cap nom sobre la taula afirmant que «l’important és que els projectes i processos segueixin en marxa», posant l’accent en el «calendari perfectament marcat i estructurat» per Alcobé un cop va renunciar al càrrec per, segons Martí, «poder tenir un marge suficient per seleccionar un substitut adient». Quan va ser preguntat pel termini que es marcava per escollir el nou candidat, Martí va respondre «que no marcarà un nou calendari per prudència». Pel que fa a les persones temptejades, el cap de Govern va afirmar que «no se li ha proposat a gaire gent» per tractar-se d’una cartera molt complicada que requereix un perfil molt específic».