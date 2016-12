Notícia Un pare detingut per causar lesions al nadó de pocs mesos La Policia deté dues persones per maltractar les parelles Un vehicle policial. Autor/a: TONY LARA

La Policia ha comunicat la detenció d’un home de 46 anys com a presumpte implicat en unes lesions que va patir el seu fill nadó i que van comportar el seu ingrés hospitalari el passat 14 de novembre. El centre hospitalari va advertir la Policia que tenia sospites de com havia pogut patir les lesions la criatura de mesos, i després de 15 dies d’investigació el pare va ser detingut l’1 de desembre, a la una de la tarda a Escaldes-Engordany. La Policia no va donar més detalls del cas però, segons va informar RTVA, el nadó té quatre mesos i el cas ja ha estat judicialitzat i el pare serà investigat.



D’altra banda, la Policia també ha informat de les diverses detencions realitzades durant la setmana passada, dues de les quals de persones que van agredir la seva parella, una al domicili i l’altra a la via pública. La matinada de l’1 de desembre, a Canillo, una dona resident de 37 anys va ser detinguda com a presumpte autora d’agressió física vers la seva parella, fets ocorreguts al domicili comú situat en aquesta vila. A més, la matinada del dia 4, un home no-resident de 29 anys va ser detingut com a presumpte autor d’agressió física vers la seva parella, fets ocorreguts a la sortida d’un local nocturn de la Massana.



SENSE CARNET DE CONDUIR / També el dia 4, un noi de 23 anys va ser detingut a Sant Julià de Lòria per crebantament d’una privació judicial del seu permís de conducció. El jove va ser controlat quan conduïa, en plena tarda, per la vila laurediana amb el permís de conducció suspès per ordre judicial.



Un altre home, de 38 anys, ha estat detingut per conduir amb una taxa d’alcohol molt superior a la permesa, 1,63 g/l., després de tenir un accident de circulació amb resultat de danys materials a Escaldes-Engordany.



Finalment, la Policia va detenir dos homes per cometre delictes contra la salut pública. La primera detenció va ser el dia 30 de novembre a la frontera del riu Runer, quan un home no-resident de 33 anys entrava al Principat en possessió de 0,3 grams d’heroïna i 4,7 grams de marihuana. L’endemà, un jove resident de 18 anys, va ser detingut a Andorra la Vella en trobar-se en possessió d’una balança de precisió i 9,5 grams de marihuana presumptament destinats a la venda.