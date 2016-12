Shermadini supera els seus millors registres a l’ACB

El gran partit que va desenvolupar a Madrid Giorgi Shermadini no va servir per a que el BC MoraBanc Andorra guanyés. Però els números del pivot georgià van ser espectaculars, realitzant les seves millors marques en les estadístiques de valoració i rebots.



Davant el Movistar Estudiantes va aconseguir ser el jugador més valorat de l’onzena jornada, amb 39, després de materialitzar 21 punts i atrapar setze rebots. Són els seus millors registres a la Lliga Endesa. Fins ara els més destacats eren del curs passat. A la 31a jornada va marcar 38 de valoració contra el Baskònia; i a la desena, també contra el conjunt col·legial, va atrapar catorze rebots. El setze contra l’Estudiantes suposen un nou rècord de la temporada, mentre que el 39 de valoració igualen els números de Mickey McConnell, del Rio Natura Monbus Obradoiro.



Shermadini també és el màxim rebotador de la jornada. No adjudicar-se el partit va condicionar que el georgià no fos MVP del cap de setmana. El títol va ser per a Luka Doncic (Reial Madrid), que contra el Montakit Fuenlabrada va fer una valoració de 34, amb 23 punts i 11 asistències. És el jugador més jove en ser MVP i en fer un doble-doble, a més d’igualar el registre de valoració de Ricky Rubio com el millor assolit per un jugador que encara no ha complert els divuit anys.

En la curta història del MoraBanc a l’ACB, Shermadini es trova en el sisè lloc del rànquing del club en valoració. Suma un total de 771 punts, amb l’opció de seguir acumulant-ne per anar superant els qui té per sobre. El líder de l’estadística del club és José Luís Llorente amb 1.909, seguit per Conner Henry (1.156) i Dan Godfread (1.141).