L'Andros, en directe

El calendari del Trofeu Andros torna a tenir la segona cita a Andorra. És una data buscada en la que és l’única prova del campionat que no es desenvolupa a França i els Alps. Amb la seva presència es busca quelcom més de la competició esportiva en si. Sobre la taula també es posen paràmetres de promoció de país i en aquest sentit l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) procurarà en un futur continuar portant el campionat de velocitat sobre gel més important al Principat.



La competició es desenvolupa divendres i dissabte. Ahir van començar a arribar els camions de l’organització i demà ho fan els equips. És la 22a edició que l’esdeveniment aterra al país, de les 28 que suma. En aquesta ocasió els horaris varien tenint en compte la televisió, ja que les curses es donen en directe al país veí. Divendres el moviment a la pista s’inicia a les 15.50 hores i dissabte a les 15.45 h. Les superfinals d’elite pro es realitzaran a les 21.45. A la màxima categoria són dotze els vehicles que entren en competició. Com no pot ser d’una altra manera, no falta a la cita Jean-Philippe Dayraut, campió en sis ocasions. Arriba com a líder després d’imposar-se a la primera cita del calendari, a Val Thorens. Va guanyar en la primera de les curses. En la segona va fer-ho Jean-Baptiste Dubourg, que és segon a la general. La tercera plaça l’ocupa Franck Lagorce. Entre els noms destacats està el d’Olivier Panis, expilot de Fórmula 1.



Aquesta vegada l’única categoria que faltarà serà la femenina, però és que en aquesta edició no forma part de l’Andros. Hi haurà la de vehicles elèctrics, formada per onze vehicles. L’aposta per cotxes que no emeten emissions contaminants és una realitat que anys enrera va fer l’organització, pensant en clau de futur i cap a on havia d’anar el món del motor, ja que cada cop són més habituals competicions amb aquest tipus de vehicles. «Va ser la primera competició 100% elèctrica del món, en aquesta visió de crear producte esportiu que va liderar», remarca Toti Sasplugas, secretari general de l’ACA. Una altra de les categories que torna és la de motos, l’AMV Cup. Són setze els pilots que es llançaran al gel, entre ells, tres andorrans. Xavi España i Daniel Fontanet aprofiten les wild cards de què gaudia l’ACA, mentre que Àlex Antor obté la plaça a través de l’organització. La previsió de públic els dos dies de competició està entre els 3.000 i els 4.000 espectadors.



Ahir es va realitzar la primera inspecció sobre el terreny per part dels tècnics, amb només algun serrell com l’alçada d’algun talús. «La pista està en perfectes condicions», amb els quinze centímetres de gel com a gruix màxim i assegurant la seva duresa i compactació. Les previsions meteorològiques que s’esperen són benignes per divendres i dissabte, i no es pateix per la qualitat de la superfície. El Circuit d’Andorra-Pas de la Casa és un dels més llargs del campionat, i el més ample, el que facilita els avançaments respecte a la resta de traçats: «Es un circuit on l’espectacle està assegurat».

Prova referent / L’ACA organitza un bon grapat de competicions al llarg de l’any, de diferents disciplines, però l’Andros és el seu puntal. «És la prova emblemàtica del circuit i la gran prova que podem acollir a Andorra», remarca Sasplugas, la que «més dimensió internacional dóna». Posa en valor no només l’organització, sinó també el traçat. «Ens posiciona el circuit a nivell d’instal·lació a Europa», perquè serveixi d’aparador i es puguin establir les marques per realitzar test o cursos de conducció. A l’Andros BMW, Mazda i Audi aposten fortament i els pressupostos que utilitzen són alts per ser visibles pel ressò mediàtic que comporta l’esdeveniment en territori gal.



Aquesta circumstància provoca que sigui complicat que el volant d’un dels cotxes estigui ocupat per un andorrà, com anys enrera tenia Aurèlia Martí. Precisament les marques volen comptar amb pilots francesos per gaudir de major repercussió en aquell país. A més, el pilotatge de les màquines té característiques diferents a la resta, el que representa un treball llarg de conductors i equip per posar-ho tot a punt: «La disciplina és molt especialitzada. Per dominar els cotxes són anys, són complexes de pilotar».

Sector estratègic / La presència anual de l’Andros té un sentit de promoció del Principat. En ser l’única dels Pirineu, és «una prova que ens ajuda a posicionar el país», indica Enric Torres, director de producte i nous projectes, i va dirigit a ajudar a «obrir una finestra al mercat francès». I més produint-se a inici de la temporada d’esquí, pel que les dates estan especialment establertes per a inici de desembre, ja que «a França té un retorn mediàtic molt important».

En aquest sentit també es refereix el director de màrqueting de Crèdit Andorrà, Joan R. Mas, destacant que «la repercussió que té la prova a l’exterior». Per acostar l’esdeveniment al públic, dissabte a les 11.30 hores cotxes i pilots estaran al centre del Pas de la Casa per signar autògrafs per a que «la prova no només sigui pels aficionats a l’automobilisme, sinó per a tothom que vingui al Pas», assenyala Antonio Cañabate, director de màrqueting del Grup Hiper Pas, entitat que ha estat present com a patrocinador a totes les edicions de l’Andros al Principat.

Continuïtat / L’objectiu tan de l’ACA com de l’organitzador del campionat és que la cita segueixi disputant-se al circuit del port d’Envalira els pròxims anys. Sobre la taula hi ha una renovació per tres anys, però que no es va poder signar al seu dia davant els interrogants pressupostaris que hi ha, sobretot provinents per la manca d’ajuda del comú d’Encamp. Per la present edició existeix un acord verbal i aniran any a any renovant-ho.