L’esquí, l'esport nacional i des d'ara també patrimoni cultural

Un recull de 9.235 fotografies donen vida al record de com era l’esquí al Principat als darrers 50 anys del segle XX. Aquest recull, que dóna a conèixer una mica més de la història recent d’Andorra, és la nova adquisició de l’Arxiu Nacional, que s’ha encarregat de les tasques de recuperació, catalogació i digitalització d’un serial d’imatges que converteixen l’esquí no només en l’esport nacional, sinó també en patrimoni cultural al qual, segons el desig de la ministra d’Esports, Cultura i Joventut, Olga Gelabert, «volem que sigui accessible a tota la població».



Tothom les podrà veure en línia a partir de l’any vinent gràcies a la col·laboració de l’Esquí Club d’Andorra (ECA), que aporta 8.472 instantànies; mossèn Ramon Rosell de Canillo, que n’ofereix 543; i la família Baró, que cedeix 220 per garantir la conservació i divulgació entre els investigadors i la societat en general. Van des del 1947 fins el 1998 i s’ha examinat una per una per tal de definir la seva localització i l’any o època aproximada en que es va prendre. «Algunes han quedat com a unitats simples. D’altre formen part de serials realitzats en actes, competicions i diferents esdeveniments que han permès que cadascuna contingui un títol, una petita descripció i l’autor», apunta la representant de l’Arxiu Nacional, Laura Casas.



Podríem dir que molta part de la història del Principat i els esports de neu l’ha escrit l’Esquí Club d’Andorra (ECA), d’aquí que el gruix del material provingués de l’entitat que presideix Joan Llena. Per exemple la primera foto, datada del 1947 –dos anys després de la creació del club de la mà de Manel Cerqueda–, a la qual surt un grup d’esquiadors al Prat Gran d’Ordino, en un gran reflex de la política que tenia llavors: ajudar als socis a fer-se esquiadors.



Hi ha d’altres instantànies que tenen un valor específic dins la col·lecció. Per exemple unes quantes a les quals surt l’espanyol Paquito Fernández Ochoa, una llegenda que va guanyar l’or als Jocs d’Hivern de Sapporo 1972 que entrenava i era un assidu a les competicions que es feien dins les nostres fronteres.

El primer telesquí, en imatges / També surt immortalitzada la fotografia del primer telesquí que es va instal·lar a Andorra el 1956 de la mà de Francesc Viladomat, al peu del cim del Coll Blanc; un dia per al record en la història del Principat com també el del 29 de novembre del 1965, quan l’esquí va ser declarat esport nacional; Lluís Molné i Antoni Garrallà escenifiquen aquell dia en un hotel al qual es va celebrar un dinar i una festa per celebrar-ho.



Quedaran també com a patrimoni fotogràfic les primeres carreres d’esquí alpí que es van disputar a les muntanyes tricolors que escenifiquen com es feien, els cronos manuals que s’utilitzaven llavors per marcar els temps de cada competidor, dies normals amb afluència d’esquiadors a les pistes (veure foto de dalt) que delaten l’evolució de les infraestructures amb el pas dels anys, concursos d’escultures de neu, un Carnaval a pistes, jornades de lleure amb nens o una desfilada de l’esquí escolar amb els alumnes portant esquís al coll pels carrers de la capital, campionats a la plaça del Rebés als quals participaven diversos col·legis com el de la Sagrada Família o Sant Ermengol (veure fotografia de sota). Es en blanc i negre i amb esquís de fusta, que era el que es portava.

El gruix, dels 70, 80 i 90 / El gruix de fotografies, però, és de curses i competicions corresponents a les dècades dels 70, 80 i 90. Allà l’arxiu s’hi exposen tots els campionats Nacionals de veterans, algunes edicions de la Copa dels Pirineus, la Travessa Ransol d’esquí de muntanya, el trofeu Ensisa i d’altres competicions, algunes d’ells amb participació internacional. No acabaríem mai.



El recull inclou també diverses instantànies preses fora d’Andorra. És l’exemple d’algunes preses a la delegació formada per Viladomat, Lluís Molné i Josep Torrellardona com els primers esportistes andorrans que van desfilar a l’estranger, la participació als Campionats del Món de Val Gardena (Itàlia) el 1970 o el 13è Congrés interesquí a Banff (Canadà).



La catalogació i digitalització de les imatges s’ha realitzat en el marc de la subvenció per a la conservació, restauració i millora del patrimoni cultural que el Govern va atorgar al juliol del 2014 al projecte presentat per Aranzazu Otsanda Arruza, amb un ajut de 20.000 euros. Hi ha d’altres reculls de fotografies que s’han elaborat i que també aporten informació de com evoluciona el món de l’esquí al Principat, com per exemple l’exposició del 70è aniversari de l’ECA que es va organitzar l’any passat, per explicar la història del club des dels seus inicis l’any 45 fins el 2015, però aquest és el recopilatori més elaborat que s’ha fet, que no deixa de ser una gran promoció del món de l’esquí, un dels punts en els quals l’ECA fa més èmfasi actualment, per això Joan Llena estarà eternament agraït, perquè segons diu, «sinó tota aquesta documentació s’hauria acabat perdent amb el pas del temps».