L’entrada de vehicles des de divendres fins ahir es xifra en 54.000

El Servei de Mobilitat i Transport Públic comptabilitza des del divendres a les cinc de la tarda fins ahir que han entrat en territori andorrà prop de 54.000 vehicles, una xifra que delata un ritme superior al previst i que si es manté aquesta progressió superarà les previsions i arribaran a 128.000, el que suposa 3.000 més dels esperats. Tres de cada quatre, segons calculen, provenen d’Espanya.



Així doncs, es pot dir que es tracta d’un pont ben fructífer. Per posar un exemple, en comparació amb el del 2011 –que també va caure en una setmana sencera– se superarien en prop de 8.000 les entrades.



Una dada que es reforça si fem un ràpid cop d’ull a les parròquies del centre del país: la majoria dels aparcaments amb barrera estan complerts durant el dia, com també hi ha enormes dificultats per aparcar en zona blava i es produeixen retencions al llarg de diverses franges horàries. El Twitter i el web de Mobilitat actualitzen amb freqüència dades d’interès per als usuaris de vehicles i ahir, per exemple, va anunciar cap a les quatre de la tarda retencions en les entrades a Andorra la Vella i Escaldes a les tres entrades –des de Sant Julià, la Massana i Encamp– que van acabar cap a les sis, una vegada va finalitzar l’horari aproximat de l’èxode dels usuaris de les pistes d’esquí.



Però el llistat de tuits va ser ben nombrós. Des de les nou del matí que va anunciar cues d’entrada per la frontera espanyola i que van arribar a ser de vuit quilòmetres cap a les onze. Gairebé arribaven a la Seu d’Urgell. O a partir de les sis de la tarda a la capital per un accident a la carretera de l’Obac, a la frontera del riu Runer en direcció a Espanya o a Canillo, venint de França.



«Les dificultats per entrar al país són principalment al matí i per sortir, al llarg de tota la jornada», asseguren des de mobilitat. I és que el servei comptabilitza que estan entrant una mitja de mil vehicles a l’hora durant el dia. La coordinació amb el servei de circulació s’està fent indispensable per localitzar els emplaçaments puntuals als quals cal posar en ordre el trànsit perquè fins diumenge, la tònica serà la mateixa.