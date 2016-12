Vallnord i Grandvalira superen el 50% de superfície esquiable

L’esquí, és a dir, Vallnord i Grandvalira, són dos dels actius amb més múscul per a aquesta setmana del pot de la Puríssima i les dues estacions, conscients de que afronten una setmana clau de la temporada d’hivern per fer caixa, ja disposen de més del 50% de la seva superfície esquiable habilitada per als seus usuaris. Les dues estacions anuncien que continuen treballant per ampliar serveis.



Vallnord, que va obrir el divendres de la setmana passada amb 35 pistes i 30 remuntadors, ja gaudeix a Pal-Arinsal d’unes 25 pistes i el 80% dels remuntadors gràcies als treballs d’innivació que permeten moure’s entre els 10 i els 50 centímetres de gruix i fan èmfasi en la restauració amb una oferta variada i preus especials.



Ordino-Arcalís registra entre 20 i 50 centímetres de neu i té obertes «la meitat de les pistes» tot i que ahir es van ampliar els quilòmetres esquiables obrint la Portella del mig, pista que creua de dalt a baix tot el domini per la part frontal.



El freestyle serà un dels sostens de Vallnord, amb diversos mòduls habilitat a l’SnowPark, com també ho serà a Grandvalira, que tenia obert El Tarter des de diumenge –amb una línia per a debutants a la part alta–i que a partir de demà tindrà també el Sunset Peretol –de tres de la tarda a nou de la nit– i el Xavi, amb tres mòduls, un salt de vuit metres i un calaix pla per a debutants.



Ahir, l’estació d’orient comptava amb 140 quilòmetres esquiables, els sis sectors oberts i interconnectats i tres dels quatre remuntadors nous oberts. A partir de demà tindrà 10 més habilitats, amb 80 pistes de les prop de 120 que té, el 80% de remuntadors oberts.