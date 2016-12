Amb la Copa del Rei al cap

El BC MoraBanc Andorra compta amb l’avantatge de dependre únicament de si mateix per classificar-se per a la Copa del Rei. Li resten per jugar només sis partits per concloure la primera volta i amb un bon balanç de victòries en aquest període obtindrà el bitllet per ser al febrer de l’any vinent a Vitòria. El calendari no és fàcil, però l’equip està centrat en complir el repte que persegueix.



Els andorrans ocupen la vuitena plaça, l’última que dóna dret a jugar la Copa del Rei, amb sis victòries i quatre derrotes. Es troba un triomf per sobre que el seu màxim perseguidor, l’Herbalife Gran Canària, que ha jugat un matx més que els del Principat, tot i que en principi té un calendari força més benigne. El MoraBanc rep al Poliesportiu a l’FC Barcelona Lassa, Unicaja i Real Betis Energía Plus; i afronta els desplaçaments a les pistes del Tecnyconta Saragossa, Iberostar Tenerife i Reial Madrid. La possibilitat d’entrar a disputar la competició en el tercer any a la Lliga Endesa és un aspecte que al club el tenen en compte. «Hi pensem i en parlem sempre després dels partits. Tenim una oportunitat meravellosa» per ser-hi, afirma Giorgi Shermadini, que es veu perfectament capacitat per disputar la competició perquè «tenim un bon equip i jugadors». Calcula que «si guanyem tres o quatre partits» dels sis que queden tindran garantida la classificació, un objectiu que «seria fantàstic» fer-lo realitat.

Dues cares a Madrid / Diumenge, a la pista del Movistar Estudiantes, es van veure dues cares força diferenciades del MoraBanc. En els tres primers quarts va ser un equip completament superat, però en els darrers 10 minuts es va veure la millor versió d’una plantilla lluitadora que mai es dóna per vençuda. «Vam jugar molt malament. Només van tenir 10 minuts bons, on vam passar d’estar 21 punts per sota a posar-nos només un. Si haguéssim tingut un minut més crec que haguéssim guanyat», afirma Shermadini, que va viure un dia de contrastos. Va tenir una actuació estel·lar, signant una valoració de 39, però els punts i rebots obtinguts no van servir per a guanyar, el que fa que no pugui estar satisfet a pesar dels seus números personals.



A les últimes jornades les derrotes s’han acumulat. «Els dos últims partits han estat molt difícils per a nosaltres», assenyala el georgià, perdent amb el Montakit Fuenlabrada i l’Estudiantes. Aquesta ha estat la tònica en el que es porta de temporada. El rendiment es completament diferent com a local que com a visitant. Fins ara les victòries s’han assegurat al poliesportiu d’Andorra i a domicili només han vençut a Manresa. Queda clar, doncs, que «fora tenim problemes».

Sorprendre al Barça / Diumenge es produeix el primer enfrontament amb un dels grans de la Lliga Endesa. El Barça arriba al Principat. Després de perdre a Madrid «aquesta setmana no és fàcil. Tothom sap quina és la situació» per obtenir la classificació, i el rival amb el que es troben ara al davant. Per tractar de guanyar als blaugranes «hem de canviar respecte els últims dos partits. És una nova setmana, un nou partit i juguem a casa». I precisament volen aprofitar el factor pista i la seguretat que està donant jugar davant la pròpia afició per tractar de superar els culers per primera vegada des del retorn a l’ACB.



Però una cosa és plantejar-ho i l’altra aconseguir-ho. «És el Barcelona, un dels millors equips d’Europa», destaca el georgià, amb tot el que representa la dificultat que suposa un matx d’aquestes característiques davant un conjunt que sempre juga per guanyar tots els títols, tot i que darrerament no estigui massa fi en cap de les competicions que disputa, sobretot a l’Eurolliga. Divendres té partit a Istanbul a la pista de l’Anadolu Efes. «Sabem que serà un partit molt complicat», però que tractaran tirar endavant. Shermadini tindrà un interessant duel a la pintura amb Ante Tomic, al que ja coneix: «Vam enfrontar-nos diversos cops l’última temporada. És molt fort i juga bé». També destaca el poder sota la cistella de Joey Dorsey. Tots dos «són fantàstics».