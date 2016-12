El nou personal de l’UdA haurà de poder fer classes en anglès

La Universitat d’Andorra (UdA) vol internacionalitzar-se. Per aquest motiu, ha establert una sèrie de novetats i actualitzacions de cara al proper curs. Entre aquestes, en destaca la fomentació de l’anglès com a «llengua vehicular», segons va indicar ahir el rector de l’UdA Miquel Nicolau i Vila durant una compareixença per presentar la memòria dels projectes realitzats i les noves línies que se seguiran durant el proper curs acadèmic.



Seguint aquesta premissa, els nous membres que es vulguin incorporar a la Universitat per impartir alguna formació hauran de tenir coneixements d’anglès, ja que aquest serà un requisit per poder optar a la plaça de docent. A més, la facultat preveu que durant els propers cursos alguns dels semestres es realitzi en aquesta llengua.



Un altre punt que es tindrà en consideració a l’hora de contractar a nous professors serà la disponibilitat per participar en grups de recerca. Tanmateix, els qui vulguin optar a una plaça fixa hauran de tenir un doctorat.



La idea de fomentar la recerca també ve donada perquè l’UdA ha registrat una manca de docents i doctorands. Segons va destacar Nicolau, actualment «només tenim dos doctors i no estan a temps complert. Tot i això, preveiem incorporar-ne set més i passarem a tenir-ne vuit, perquè un es jubilarà».



També per incentivar l’interès en els doctorats, la Universitat obrirà de cara al curs 2017-2018 una plaça de becari doctorat. L’UdA finançarà el projecte del becat i l’ajudarà «amb grups de recerca i docència» per a que pugui finalitzar la seva professionalització, va matisar Nicolau.

Noves Titulacions / Actualment l’UdA té 13 titulacions reglades. D’aquestes, sis les gestiona la Universitat al 100% i set es fan en col·laboració amb altres universitats de Catalunya. Però de cara al proper curs acadèmic la facultat preveu incorporar una catorzena titulació: un màster en Gestió Cultural.



A hores d’ara aquesta formació s’imparteix a l’UdA com a postgrau, però «ja hem iniciat els tràmits pertinents perquè pugui ser una formació de màster», va afegir Nicolau.

D’altra banda, la Universitat incorporarà un postgrau centrat en la gestió de destins de muntanya (Mountain Destination Management). Aquesta formació tindrà una durada d’un any i s’haurà de fer en anglès. A més, es preveu tenir una primera promoció de 15 alumnes. D’aquests, segons va destacar Nicolau, s’espera que «entre el 80 i 90% siguin estrangers i la resta del país».



El grau comptarà amb el segell de l’OMT (Organització Mundial del Turisme) i la col·laboració de la facultat Colorado State University. Així, els integrants de dits estudis realitzaran estades de formació a Andorra i a Colorado.

Beca de mobilitat amb pequin / Actualment l’UdA no forma part del Programa Erasmus del que disposen la majoria de Universitats europees. Tot i això, la facultat andorrana està establint un seguit d’acords i convenis amb altres centres d’arreu per fomentar la mobilitat entre estudiants del país i estrangers.



Una d’aquestes oportunitat és la nova beca per desplaçar-se a l’Institut Tecnològic de Pequín que l’UdA oferirà durant proper curs. En total es posaran a disposició vuit llocs, «tres per a gent que vulgui fer el segon cicle o el doctorat i cinc per fer mobilitats semestrals», va especificar Nicolau.



L’alumne únicament s’haurà de pagar el transport i rebrà una paga mensual de 100 euros per a despeses addicionals.