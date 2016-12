Notícia Els clients bloquejats a BPA i Vall Banc demanaran cancel·lar els seus comptes Els usuaris faran servir l’estratègia per demostrar que no han pogut regularitzar els seus diners Un home entra en una de les oficines de Vall Banc. Autor/a: TONY LARA

Els clients bloquejats a Banca Privada d’Andorra (BPA) o a Vall Banc que no puguin regularitzar la seva situació abans de finalitzar l’any demanaran cancel·lar els seus comptes. Aquesta és, segons van explicar ahir a EL PERIÒDIC les dues advocades que lideren la Plataforma d’Afectats per BPA, l’única opció que tenen per demostrar al seu país de residència que malgrat la seva voluntat de regularitzar els diners que tenen a Andorra no els hi ha estat possible fer-ho «per una decisió financera i política». En total, Anna Solé i Gema Martínez calculen que hi ha més de 20.000 clients, la majoria espanyols, que es troben atrapats i que per tant estan tenint problemes per regularitzar la seva situació fiscal.



Tal com marca la llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal aprovada al Consell General el passat dimecres per assentiment, a partir del 2018 Andorra començarà a trametre informació fiscal amb dades corresponents al 2017. De manera que tots aquells clients que no regularitzin els seus diners abans de l’1 de gener de l’any vinent –és a dir, en menys d’un mes– seran multats pels països on haurien d’haver declarat, ja que aquests seran informats dels comptes que hi ha a Andorra de manera automàtica.



De fet, les persones que es troben en aquesta situació tenen l’opció d’informar a l’hisenda del seu país de l’existència dels seus comptes al Principat. Per fer la declaració però, els cobraran en funció de la quantia de diners que hagin de regularitzar. Segons exposen des de la plataforma, la majoria de clients no disposa de prou afectiu per pagar aquesta declaració perquè els seus diners estan al Principat i no poden treure cash per la falta de corresponsals en dòlars i la manca d’operativa de renda variable en el cas de Vall Banc, així com pel bloqueig encara de diversos comptes a BPA. «La situació és d’impotència, no tenen possibilitats», van assegurar.



La problemàtica/ Mantenir els comptes bloquejats i no donar la opció a pròrroga fins que se solucionin aquests conflictes és una manera, a l’entendre de Solé i Martínez, de «prohibir, bloquejar i anul·lar la voluntat del ciutadà que vol declarar els seus diners». Demanar el tancament d’aquests comptes a l’entitat financera corresponen «serà una prova, més endavant, per demostrar que la seva voluntat era regularitzar la situació i que no els van deixar cap més opció». Les advocades també van indicar que «el banc està obligat a fer-ho per contracte» i que, en cas que s’hi neguessin, «hauran de respondre pels danys i perjudicis que puguin ocasionar al client». Així, van afegir, «seran coresponsables del que passi».



Els comptes atrapats a BPA/ Pel que fa als comptes encara atrapats a BPA que no han passat a Vall Banc per ser sospitosos de blanquejar diner, les advocades van insistir en què «les institucions pertinents han tingut 20 mesos per portar els casos a la Batllia en cas de tenir indicis de delictes». En aquest sentit, van remarcar que «mentre la persona no estigui imputada per cap delicte té tot el dret de demanar la cancel·lació del seu compte bancari».



Més temps per als bancs/ D’altra banda, les advocades també van criticar que la llei «doni una pròrroga als bancs però no als clients». I és que l’article 6 del text legislatiu apunta que les entitats bancàries disposaran «fins el 30 de juny següent a l’any natural a què es refereix la comunicació d’informació» per trametre les dades fiscals. És a dir, «s’estableix una pròrroga perquè els bancs s’organitzin informàticament per poder enviar correctament la informació fiscal però no perquè els clients atrapats tinguin la opció de regularitzar la seva situació».