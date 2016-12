El rector de l'UdA reclama una residència i pisos adaptats per als estudiants

El rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Miquel Nicolau i Vila, va destacar ahir que al país hi ha una mancança d’allotjaments destinats als estudiants. «No tenim una residencia, i tampoc disposem de pisos o apartaments dedicats exclusivament a aquest sector». Vila va matisar que aquest és un neguit que trameten els mateixos alumnes i que sorgeix a l’hora d’establir «convenis amb altres universitats. Perquè ens pregunten llocs on poder establir als estudiants».



En vista d’aquest buit, l’UdA està elaborant un cens «amb aparthotels, hotels i pisos més o menys adaptats –i que puguin tenir preus competitius– per poder-los donar als alumnes». I és que fins ara «són ells mateixos els que s’han hagut de buscar els habitatges», va puntualitzar Nicolau.



El rector també va especificar que el problema recau en els estudiants forans que vénen a fer només alguns semestres. «Els alumnes que realitzen tota la carrera no tenen tants problemes, perquè lloguen un habitatge durant força temps, però els qui només fan algun període es troben amb que han de donar d’alta la llum, l’aigua, etc., quan al cap de tres mesos ja han de marxar». Per aquests darrers, va remarcar Nicolau, està «tot molt més tancat».



El rector també va destacar que construir una residència no és «competència de la Universitat, hauria de ser l’administració privada» qui tirés endavant aquest projecte.