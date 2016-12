El Govern no farà un nou accés per entrar i sortir del Punt de Trobada

El director d’E.Leclerc-Punt de Trobada, Jordi Cachafeiro, va confirmar ahir en declaracions a EL PERIÒDIC que no té «constància» que el Govern vagi a implantar cap solució a la supressió dels girs a l’esquera que fins ara s’empraven per entrar i sortir del centre comercial.



El director va presentar un recurs a l’Executiu demanant que es busqués una alternativa a l’eliminació de dits accessos. I segons Cachafeiro, el Govern ja ha tramés una resposta donant una negativa a canviar la situació. Doncs l’Executiu «ha dictaminat que la supressió del gir és pel bé del país i que és per facilitar la mobilitat dels vehicles cap a Espanya». D’aquesta manera, «ha destacat que la carretera es quedarà com està», va detallar Cachafeiro.



Al respecte, el director creu que «hi havia altres solucions. Com s’ha fet de cara a comerços que hi ha més amunt». Cachafeiro va destacar que els establiments del país que es troben abans d’arribar al Punt de Trobada «tenen la seva rotonda, i nosaltres no en tenim cap, quan qualsevol altra superfície la té».

Petició a Sant Julià / Cachafeiro també va presentar un recurs al Comú de Sant Julià realitzant la mateixa petició i al·legant que la supressió afectava també a alguns ciutadans de la parròquia, ja que molts dels seus treballadors són lauredians. Tot i això, el director va matisar que encara no han rebut cap resposta per part del comú, però que esperen tenir-ne una «durant els propers dies».

Afectacions / Segons el director, són diverses les afectacions derivades de la supressió dels antics accessos. Una d’elles ve per part dels transportistes, «perquè entren com poden. A vegades els tràilers que vénen han de descarregar i tornar a carregar en camions més petits per arribar fins al centre comercial, perquè són molt grans i no poden girar o a envaeixen el pàrquing i dificulten el trànsit de vehicles, per tant, ho anem fent com podem».



Neguit dEls treballadors / Els treballadors també es veuen afectats, doncs la línia d’autobús ja no para al centre comercial «i ara han d’agafar el transport força més amunt».

Al respecte, Cachafeiro va destacar que s’estan estudiant alternatives per «facilitar la mobilitat dels empleats» i procurar que no perdin tant de temps a l’hora d’anar a dinar.



D’altra banda, el director va assegurar que també s’han queixat diversos clients. «Sobretot els andorrans, perquè volen tornar cap a casa i veuen que han de baixar fins a la rotonda de la duana. Això els suposa un retard important, sobretot en dies de molta afluència (com va ser el cap de setmana passat), on alguns van tardar més d’una hora i mitja entre baixar i tornar a pujar».