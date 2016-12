Espanya va avisar el 2013 que no vol privilegis al tabac andorrà

Que Espanya és un aliat i país amic que estarà al costat d’Andorra en les negociacions amb la Unió Europea és un argument que s’ha fet servir en nombrosos actes oficials tant per les autoritats andorranes com espanyoles. Però hi ha matisos. Espanya és país amic, sí, però no un aliat a Brussel·les. Des del 2013 el Govern és conscient que l’Executiu de Rajoy defensa a la UE l’acord duaner total per a Andorra, acabant amb les especificitats pels productes agrícoles i, per tant, amb els privilegis per al sector tabaquer.Espanya va expressar la seva postura a Brussel·les, en una reunió de l’organisme europeu de països no membres on s’analitza la situació de San Marino, Mònaco i Andorra. El representat de l’Estat veí va ser taxatiu i va defensar un acord duaner total per a Andorra i eliminar el tractament diferencial per als productes agrícoles. No és que l’Executiu de Madrid estigui especialment preocupat pel tabac, però sota el braç la delegació espanyola tenia guardat el dossier sobre el sucre, un episodi que va tensar les relacions entre els dos països i que ha servit com a pretext perquè Espanya vulgui canviar les regles de joc per evitar una nova trastada des del Principat. Les negociacions per a l’acord d’associació és l’escenari ideal perquè el Govern del PP pressioni per un acord duaner total sense les excepcions agrícoles que hàbilment va negociar Josep Pintat a principis dels 90.El Govern de DA és plenament coneixedor de la posició espanyola, i especialment el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, que va ser informat el 2013 del gir espanyol pel que fa al suport tant airejat en rodes de premsa i discursos oficials. És un secret a veus que es passa de puntetes perquè en realitat fins fa pocs dies el Govern no va reconèixer que la UE atorga un període transitori màxim per al tabac de deu anys.En el programa La Rèplica d’ATV del passat 29 de setembre el president d’SDP, Jaume Bartumeu, es va referir a aquesta qüestió. L’excap de Govern va explicar que «el Govern és conscient des del 2013 que hi ha problemes en el manteniment total del règim de país tercer, i això afectarà als productes agrícoles i al tabac».Bartumeu va lamentar que «no es parli clar a la ciutadania» sobre la posició d’Europa. Però a mesura que es van coneixent detalls de les negociacions actuals sembla cada cop més clar que la UE és partidària d’un Acord Duaner total, encara que no se sap exactament fins a on està disposat el Govern a cedir en aquest pols on normalment s’imposen les tesis de la part més forta.

- Les exportacions derivades de sucre procedents dels excedents europeus que Andorra comercialitzava el 2006 en elevades quantitats es van haver de paralitzar després de tensar les relacions entre Espanya i Andorra. Tant Espanya com la Unió Europea van demanar una solució al Govern que presidia Albert Pintat.



- Espanya va queixar-se diverses vegades de competència deslleial, ja que alguns empresaris andorrans aprofitaven el sucre procedent de les restitucions de la Unió Europea per modificar-lo de manera imperceptible, i l’exportaven al país veí rebentat de preu, perjudicants a les empreses sucreres espanyoles.