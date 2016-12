Notícia Ld’A i SDP diuen que Andorra perd sobirania amb l’acord amb la UE Cap dels dos grups està d’acord amb la manera de negociar de Govern Josep Pintat al Consell General. Autor/a: TONY LARA

Liberals d’Andorra (Ld’A) i Socialdemocràcia i Progrés (SDP) van alertar ahir que la manera de negociar del Govern amb la Unió Europea (UE) per l’acord d’associació està suposant una pèrdua de sobirania per Andorra. «El Principat té una posició de submissió, no de negociació, per defensar els seus interessos», va afirmar el president de grup parlamentari, Josep Pintat.



En referència a la reunió que el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va mantenir amb els representants dels grups parlamentaris dilluns, Pintat va sentenciar que «vam sentir vergonya aliena». En aquest sentit, va informar que el text del marc institucional de la negociació «només recull les propostes d’Andorra però de moment no n’ha acceptat cap».



Pel que fa a l’acord duaner, els liberals van insistir en què la UE «ja li ha posat data de caducitat, amb un període de transició de 10 anys». El president suplent del grup, Jordi Gallardo, va plantejar «com renunciarem a un actiu que fins ara ha suposat ingressos i una part important del model econòmic del nostre país». En aquest línia, va manifestar que l’acord d’associació «se’ns va vendre com una oportunitat» però «de moment, d’oportunitats, cap». «Cal mirar el que podem aconseguir de nou i no qüestionar el que ja tenim i funciona», va remarcar.



Per la seva banda, el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, va manifestar que «per molt que es digui que s’ha intentat de trobar una fórmula per millorar allò que proposa la Comissió Europea, finalment s’està adoptant el sistema que ja té aquest òrgan».



Els progressistes van confirmar que estan «a favor que s’informi sobre el procediment que s’està seguint amb la constitució de l’acord marc amb la UE» però van expressar la seva plena disconformitat «amb la manera com s’està duent a terme». Consideren que es tracta més aviat d’una «discussió» que no pas d’una «negociació», a més de reiterar la negativa per part del Govern de realitzar un treball «conjunt» amb la resta de grups.