SDP acusa el Govern «d’espanyolitzar el país»

En una roda de premsa encapçalada pel conseller general, Víctor Naudi, i el secretari d’organització, Joan-Marc Miralles, Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va expressar ahir la seva disconformitat amb «l’espanyolització» que estan patint diverses institucions del país, mostrant una «desconfiança total respecte els ciutadans andorrans i els treballador de l’administració pública en no seleccionar persones del país per ocupar llocs de responsabilitat». Segons Naudi, aquest fet se suma «a la pèrdua de sobirania que pateix el Principat des de l’inici del govern de Demòcrates per Andorra (DA) en diverses de les decisions que s’han anat prenent durant la legislatura». Segons Miralles, són «els andorrans els que han de gestionar els seus afers, no pas els estrangers».



Un dels fets més rellevants, segons van manifestar, és que «la direcció del cos policial pugui ser assumida per un estranger», el que se sumaria «a la modificació de la llei per a què l’INAF també pugui ser coordinat per un estranger» o «a la nacionalitat forània dels dirigents d’Andorra Turisme, el SAAS o el Departament d’Estadística». Així doncs, els representants de la formació política van expressar que DA «torna a l’època pre-constitucional» pel fet de «no creure’s la pròpia sobirania i decidir confiar en estrangers enlloc de formar i professionalitzar els joves del país amb aquest objectiu». Aquesta teoria estaria recolzada, segons Miralles, per la «incapacitat de substituir Alcobé amb algú de confiança capaç d’assumir el càrrec, afirmant-se en la falta de confiança del Govern envers el país i la seva gent». A més, els representants socialdemòcrates també van manifestar el desacord profund amb el fet que la «mala reforma de les pensions dels funcionaris» hagi acabant causant «una sèrie de jubilacions anticipades que s’han hagut d’arreglar a correcuita com a conseqüència d’una mala previsió en la governança del país».

Precarització de la feina / Miralles va criticar durament la decisió del Govern de «suplir les vacants del Departament d’Estadística amb llocs de feina d’obra i servei enlloc de seleccionar funcionaris de l’administració mitjançant els procediments adients». D’aquesta decisió se’n desprès, segons el secretari d’organització, la voluntat de crear una administració pública «poc estable i intermitent, en la que no es produeixi una correcta capitalització del treball amb persones que ocupin els llocs durant una llarga temporada», produint-se de retruc «una clara precarització en el sector». Per últim, Naudi es va exclamar també pel fet d’amagar la gerència o direcció de determinats organismes amb la creació de llocs de «coordinació» que, segons el conseller, l’únic que fan és «devaluar encara més els serveis per la falta d’estabilitat i continuïtat d’aquests llocs de feina».