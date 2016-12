Notícia S’inicien les inspeccions a la font d’Arinsal L’empresa contractada pel Govern busca l’origen de la contaminació Un home transporta una ampolla d’aigua Eden, procedent de l’embotelladora d’Arinsal. Autor/a: TONY LARA

Gairebé vuit mesos després de la clausura de la planta d’embotellament d’Aigua d’Arinsal (el passat 27 d’abril), aquest dilluns s’ha iniciat la investigació sobre el terreny per determinar l’origen de la contaminació de l’aqüífer. L’empresa contractada pel Govern, Antea Group, especialitzada en investigacions mediambientals, realitza els treballs in situ.



L’Administració va explicar ahir que «durant aquesta setmana, els experts estan desenvolupant les seves tasques d’investigació a les instal·lacions de la planta envasadora, estudiant el pou de captació i duent a terme una enquesta mediambiental». Durant el mes de gener, l’equip de treball executarà «un estudi dels traçadors» en els quals s’investigaran «les possibles relacions hidràuliques existents entre el medi superficial i el pou de captació, la possible relació hidrogeològica entre els probables focus emissors i el pou de captació, així com la vulnerabilitat del pou».



La contaminació de la font d’Arinsal va provocar l’abril passat un brot de gastroenteritis que va afectar unes 4.000 persones a Catalunya, que havien consumit aigua embotellada procedent de la planta d’Arinsal i distribuïda per la companyia Eden Spring España. El tancament de la planta ha provocat la fallida de l’empesa Aigües del Pirineu.



La investigació adjudicada a Antea Group, de Tolosa, s’ha d’executar en un termini de quatre mesos (l’abril del 2017). Els treballs contractats es realitza en tres fases: en primer lloc, la recollida i el tractament de dades, i l’auditoria de la planta d’envasat; a continuació, les investigacions sobre el terreny, que han començat aquesta setmana, en les quals s’hi inclou una auditoria del pou de captació i una anàlisi mediambiental de l’entorn, a més d’un estudi en què s’investigaran les possibles relacions hidràuliques entre el pou de captació i el medi superficial o la sensibilitat del pou de captació respecte a punts de pol·lució o contaminació; la fase final serà la redacció de l’informe i la presentació de resultats. El contracte té un cost de 67.820 euros.



Les primeres anàlisis van determinar que la gastroenteritis havia estat provocada per norovirus, un virus que es troba en la matèria fecal humana. Els tècnics francesos hauran de dilucidar com van poder arribar els norovirus a l’aqüífer, la captació del qual està protegida. Els virus poden haver arribat per via subterrània o des de la planta.