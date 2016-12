Notícia Martí saluda la nova ambaixadora de França Jocelyne Caballero substiueix en el càrrec Ginette de Matha Caballero i Martí se saluden, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El cap de Govern, Toni Martí, va donar ahir la benvinguda al Principat d’Andorra a la nova ambaixadora de la República francesa, Jocelyne Caballero, en una trobada cordial en què van destacar les històriques bones relacions que uneixen Andorra i França. Caballero acaba d’arribar al país en substitució de Ginette de Matha, l’ambaixadora dels dos últims anys.



Martí i Caballero van comentar l’actualitat política i econòmica dels dos països i van tractar sobre aspectes referents a les relacions transfrontereres, a més dels vincles en els àmbits cultural i educatiu. També van parlar dels avenços progressius en matèria d’intercanvi d’informació fiscal amb l’intercanvi d’informació automàtic, en l’àmbit de l’OCDE i de la Unió Europea, així com els convenis de no doble imposició per internacionalitzar el model econòmic del país.



La reunió es va centrar, sobretot, en el desenvolupament de l’agenda europea i en l’avançament de les negociacions per un acord d’associació. El cap de Govern va detallar a Caballero el contingut de les últimes reunions mantingudes amb les autoritats europees i el treball intern que des de l’Executiu s’està duent a terme amb els agents econòmics i socials i amb les diferents forces polítiques. Martí va mostrar la seva gratitud a l’ambaixadora pel suport de França en aquesta negociació, segons informa l’Executiu.