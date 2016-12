Notícia Borsa de treball d’assistent de persones amb discapacitat Els demandants de feina hauran de completar una formació específica D’esquerra a dreta, Bueno, Espot, Fenoll, Panadero i Bella, ahir. Autor/a: ANA/M.B.

A partir de l’any que ve, el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, conjuntament amb el Servei d’Ocupació, crearà la figura de l’assistent personal per ajudar persones amb discapacitat a desenvolupar la seva vida quotidiana i sentir-se inclosos en la societat. Per complir amb la tasca, es crearà una borsa de treball específica i totes les persones que hi vulguin accedir hauran de rebre una formació que inicialment serà comuna per a tots, i després seguirà d’una especialització depenent del grau de dependència de la persona a la qual hagin d’atendre, informa l’ANA.



La primera prova amb un assistent personal s’ha realitzat durant sis mesos amb Kiko Bella i David Bueno, dues persones que necessiten suport per realitzar algunes de les tasques quotidianes. El seu assistent personal ha estat l’Albert Panadero. L’experiència s’ha documentat en el reportatge 1+1>2 Vincles que sumen, que es va estrenar ahir a la tarda.



Passat el mig any s’ha constatat que la figura de l’assistent personal és útil i, sobretot, necessària.