Notícia Toni Fernández, protagonista d’un treball de recerca de Batxillerat Carla Masip roda el documental ‘Un músic d’ulls clars’ Toni Fernández, en una entrevista a EL PERIÒDIC. Autor/a: TONY LARA

Toni Fernández no hi veu, però això no li impedeix tocar la guitarra, el baix i el piano, esquiar i practicar tir amb arc, entre altres activitats. El seu esperit positiu i sempre amb ganes de superar-se han fet que una estudiant de Batxillerat, Carla Masip, l’hagi escollit per realitzar el seu treball de recerca de segon de Batxillerat. Un músic d’ulls clars és el títol de l’audiovisual que ha rodat per mostrar les capacitats de Fernández.



Masip narra el documental en primera persona, i explica la seva primera trobada amb en Toni, una nit que oferia un concert a La Fada Ignorant. La jove realitzadora es topa amb la primera professora de música de Fernández, Núria Romero, que només té bones paraules per al jove. Quan Fernández parla d’ell, revela que imagina «el blanc com la llum, i el negre com la foscor, com tothom», tot i no tenir referències cromàtiques, «perquè ho entenc des d’un punt de vista més emocional».



Masip també mostra les inquietuds polítiques de Fernández, simpatitzant de Podem Andorra, que vol millorar les condicions de vida dels invidents al país. En una entrevista a EL PERIÒDIC, Fernández va explicar que «hi ha molt d’incivisme. Pot ser fins i tot oblits per part d’òrgans oficials i institucions. A la CASS, per exemple, no hi puc anar sol: cal agafar un tiquet d’una màquina touch que no parla. Les pantalles només fan soroll, no canten els números. D’altra banda, si has aconseguit esbrinar que et toca, com arribes fins la taula, tot sol? Si les coses s’han de fer accessibles no hi pot haver mitges tintes; si fiquen uns encaminaments al terra, jo me’ls aprenc. Però si no hi ha absolutament res...»



BAIXISTA A PALI / D’altra banda, el músic d’ulls clars, juntament amb David Amat i Miquel Palacios, integra el grup de música Pali, que posa música al documental. Pali és un projecte musical de flamenc-fusió, amb les composicions del guitarrista i cantant Miguel Palacios El Pali, al qual Fernández s’hi va voler sumar.



Masip és l’autora del treball: idea, guió, direcció, càmera i muntatge han estat cosa seva. Amb tot, ha comptat amb Miquel Arrieta en el muntatge sonor. L’autora agraeix l’ajuda proporcionada per ONCE i el Taller de Músics, on el protagonista estudia, pel suport per rodar el seu projecte. El teaser del documental es pot veure a la plataforma Vimeo.