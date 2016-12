Notícia 200 ajuntaments obren pel Dia de la Constitució En total, 350 fan algun tipus d’activitat per reivindicar-se Mapa amb els 200 ajuntaments que van obrir ahir, 6 de desembre.

El Dia de la Constitució ha estat un dia laborable per a molts regidors catalans d’arreu del territori. En total, 350 ajuntaments han realitzat algun tipus d’activitats, 200 dels quals han obert les dependències municipals com a acte reivindicatiu segons l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). Altres regidors independentistes, per la seva banda, han anat als consistoris a treballar –o ho han intentat, com és el cas de l’Ajuntament de Mataró.



Després de la polèmica de l’ocorregut a Badalona el passat 12 d’octubre, la majoria dels regidors van decidir treballar portes endins per evitar possibles polèmiques. En altres ajuntaments com el de Premià de Mar, Prats de Lluçanès o Viladrau van obrir les portes al públic i, fins i tot, es va poder participar en el procés per definir els pressupostos municipals.



Al municipi de Celrà, un de la vintena de municipis on governa la CUP, l’equip de govern va triar el 6 de desembre per canviar el nom de la plaça de la Constitució pel de plaça de Maria Mercè Marçal. L’acte reivindicatiu va comptar amb la presència de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. A la ciutat de Girona, l’alcaldessa Marta Madrenas va protagonitzar un porta a porta per explicar els motius pels quals defensa la independència.



En actiu, però no oberts / En diversos municipis, els regidors dels partits sobiranistes van treballar, però els ajuntaments van obrir oficialment, com és el cas de Barcelona, on el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, va assegurar que va a treballar a títol individual –un dels casos en els que també s’hi inclouen els de Lleida i Salt. En el cas de la CUP, un total de 386 càrrecs van decidir treballar, segons fonts de la pròpia formació.



Per altra banda, arreu del territori van celebrar-se actes solidaris seguint les recomanacions de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). A més de Forcadell, els consellers Oriol Junqueras i Dolors Bassa, tots dos d’ERC, van treballar en actes públics, una de les accions més comentades de la jornada per la seva visualització a la majoria de mitjans de comunicació.



Ajuntaments del Pirineu / En el cas dels ajuntament de l’Alt Pirineu, destaquen l’Ajuntament de Soriguera, al Pallars Sobirà, que va obrir les portes. L’alcalde de la CUP, Xavi Pedemonte, va atendre el públic com si es tractés d’un dia qualsevol acompanyat de diversos regidors de la formació anticapitalista. L’ajuntament d’aquest municipi representa l’únic de la demarcació de Lleida governat per la CUP. En la mateixa situació es van trobar el consistori de Bell-lloc, amb independents afins a ERC, van decidir atendre la ciutadania pel matí durant quatre hores. En el cas de Linyola, un ajuntament en el que van treballar amb total normalitat durant el Dia de la Hispanitat, ahir van aprofitar per realitzar tasques preparatòries del pessebre vivent, però les dependències municipals no van comptar amb treballadors públics operatius.



El municipi de Juneda, per la seva banda, governat per Pdecat, va obrir amb la finalitat de recaptar aliments per a Càritas. En el cas de la capital lleidetana, el grup municipal del Partit Demòcrata va decidir aprofitar per realitzar jornada de portes obertes, mentre que a la Seu d’Urgell, l’alcalde va decidir passar el matí al despatx atenent visites i posant ordre.



Ajuntaments pirinencs que han obert el 6D



Àger

Alt Àneu

Bolvir

Fígols

Isona i Conca Dellà

Llimiana

Llívia

Odèn

Sarroca de Bellera

Soriguera

Sort