Notícia ‘El Dolç Màgic...’ presenta noves propostes gormandes Els dolços ja es poden trobar a les pastisseries Cadí i Leiva, i als forns de pa Duat i Crosta i Molla Presentació de la campanya ‘El Dolç Màgic de les Muntanyes’, ahir. Autor/a: AJUNTAMENT DE LA SEU

La proposta gormanda El Dolç Màgic de les Muntanyes, iniciada l’any passat, torna a repetir-se aquest any amb l’objectiu de vincular el sector pastisser i forner de la ciutat en la programació d’activitats de Nadal. La presentació dels nous dolços, que es va fer ahir, va anar a càrrec de la tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat, Mireia Font, i els representants dels comerços urgellencs que participen en la iniciativa: les pastisseries Cadí i Leiva, i els forns Duat i Crosta i Molla.



Com a novetat, els quatre establiments participants ofereixen una mateixa imatge identificativa dels diferents dolços que elaboren expressament per a la campanya nadalenca. «Serà un reclam de cara al públic”, va destacar Font. En aquest sentit, cadascun dels forns i pastisseries tenen a la porta una reproducció en alumini d’un minairó de mida real. Els dolços màgics aniran embolicats amb la mateixa bossa etiquetada amb la imatge d’aquesta campanya.



Els quatre establiments de la Seu d’Urgell han creat cadascun un dolç màgic diferent, que s’identifica amb el Nadal. Tots tenen els minairons com a protagonistes. Així, la Pastisseria Cadí ha tornat a idear una galeta en forma d’avet de Nadal, feta de pasta seca –inspirada el conte dels Minairons–, banyada de xocolata i decorada amb boletes de color. Per la seva part, la Pastisseria Leiva ha elaborat enguany una nova gormanderia (tipus núvol), amb clara d’ou i sucre, i coberta de xocolata de colors.



Pel que fa al forn de pa Duat, la seva proposta per aquestes festes és una xocolatina i una galeta feta a base de xocolata blanca i negra, amb una sorpresa «molt especial» per al paladar, mentre que el forn de pa Crosta i Molla, nou establiment que participa en aquesta acció nadalenca, presenta un canut del minairó, fet de pasta i farcit de codonyat amb canyella, informa Ràdio Seu.



Tots aquests dolços màgics ja es poden adquirir a cadascun dels quatre establiments urgellencs, on es podran trobar durant totes els festes nadalenques.