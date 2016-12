Notícia Jover acusa Ld’A de perjudicar la negociació amb la UE El secretari general de DA diu que la postura d’Ld’A «disminueix la nostra potència de negociació» El secretari general de DA, Eric Jover. Autor/a: ANA / M. T.

El secretari general de Demòcrates per Andorra (DA), Eric Jover, va mostrar ahir la seva sorpresa per la duresa del posicionament de Liberals d’Andorra respecte al text del marc institucional de l’acord d’associació amb la Unió Europea presentat dilluns. Davant de les manifestacions de Josep Pintat afirmant que es tracta d’una «submissió» d’Andorra a la UE, Jover, en declaracions a l’ANA, va assenyalar que el document presentat no és definitiu, i que «l’acord que considerem oportú tant Andorra com la Unió Europea no el sabrem fins al final del procés de negociació». A més, el dirigent de DA creu que mostrar aquesta oposició «tan franca de manera pública», «segurament l’únic que fa és disminuir la nostra potència de negociació a Brussel·les».

Jover, que va ser present a la reunió en què el Govern va presentar el text sobre el marc institucional als grups parlamentaris, es va mostrar sorprès de la reacció d’Ld’A, tenint en compte que durant la trobada, «cap conseller general liberal va fer preguntes», i el seu assessor no va contradir els assessors del Govern sinó que va complementar la discussió, «però en cap cas va quedar palesa aquesta oposició frontal i la duresa del missatge dels liberals».

Jover va destacar que el document que es va presentar no és definitiu, sinó que és un text amb aportacions tant de la UE com dels tres països i que encara no estan acceptades, i que aquesta discussió es deixa per a més endavant. Així, va deixar clar que «el posicionament final serà fruit d’una negociació, i això és el que passa en qualsevol negociació».

«Crec que per voler ser massa transparents i explicar als grups parlamentaris com va evolucionant el text, no han acabat d’entendre que és un procés negociador», va afirmar. En aquest sentit, va assegurar que entendrà que Liberals es mostri contrari a l’acord un cop estigui negociat, però no quan encara hi ha propostes que estan en joc. Així, creu que és «completament prematur» afirmar que hi ha propostes que s’acceptaran o no quan «estem en ple procés de negociació», i va alertar que aquest posicionament contrari de Ld’A pot fer disminuir la potència de negociació d’Andorra a Brussel·les.

Pel que fa al contingut del marc institucional, el secretari general de DA va destacar que un dels punts importants és saber què passarà quan hi hagi un desacord entre les parts. Així, va explicar que hi ha diferents models possibles i que el que s’intentarà és el de donar el màxim de poder possible al comitè mixt, i que en cas que no arribi a cap decisió la qüestió passi al Tribunal Superior de Justícia Europea. «És un procediment relativament similar al de l’Espai Econòmic Europeu i no ens sembla fora de lloc, però és un text que va evolucionant i encara no està tancat», ha indicat Jover.

Respecte al posicionament de Mònaco, va admetre que aquest país «en alguns punts fa esmenes que són pròpies i que ni San Marino ni Andorra consideren oportunes», però que hi ha d’altres matisos en què tots tres països estan d’acord. En aquest sentit, Jover creu que «cada país assumeix una posició negociadora i, per tant, hem d’esperar».



Saboya tracta a Brussel·les de l’actualitat de l’acord

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, i el cap negociador de l’acord d’associació del Servei Europeu d’Acció Exterior amb Andorra, Mònaco i San Marino, Thomas Mayr-Harting, van intercanviar ahir a Brussel·les les posicions actuals al voltant de la negociació per un acord d’associació amb la UE tant pel que fa al text estabilitzat actual del marc institucional com pel que fa a la negociació en l’àmbit sectorial, segons va informar el Govern.

La trobada entre Saboya i Mayr-Harting va ser de caràcter tècnic i s’emmarca en l’agenda de les negociacions per l’acord d’associació.

A la delegació andorrana, encapçalada pel ministre Saboya, s’hi trobava l’ambaixadora Maria Ubach, i la delegació negociadora de la Unió Europea, liderada pel cap negociador del SEAE, Thomas Mayr-Harting, també la formaven el cap negociador adjunt, Claude Maerten, i l’ambaixador designat pel SEAE per a Andorra, Rupert Schlegelmilch. Els representants del SEAE i la delegació del Principat han fixat el calendari de les pròximes reunions.