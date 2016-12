Els girs del Punt es van suprimir per «recomanacions»

El ministre Portaveu, Jordi Cinca, va confirmar ahir que el Govern va decidir suprimir els girs a l’esquerra per accedir l’E.Leclerc-Punt de Trobada seguint les «recomanacions» dels experts.



Cinca va destacar que es va elaborar un informe anterior a les obres que s’han fet a la carretera General 1 i que en l’estudi es recomanava que –amb els nous carrils de circulació– no hi hagués girs a l’esquerra. Perquè aquests «acaben sent un motiu de més embuts» i generen cues que afecten al trànsit.



A més, el gir es converteix en una zona de «perillositat» degut a les maniobres que fan els vehicles per entrar i sortir del centre comercial. Ja que coincideixen amb la resta de cotxes que també estan circulant per la via per entrar i sortir del país.

Un tram crític / A més, el ministre portaveu va puntualitzar que es tracta d’una zona de la xarxa viària força «crítica». Ja que és una de les carreteres «més transitades i és la part que dóna accés a Espanya. Per tant, és un tram on es produeixen retencions importants durant el cap de setmana i durant algunes hores puntuals dels dies laborals de la setmana».



No actuació / Amb tot, Cinca va recordar que de moment el Govern no s’ha «plantejat» canviar la situació i que per ara la carretera i l’accés al centre comercial es quedarà com està.

3.800 signatures / Un grup de treballadors del Punt de Trobada està recollint signatures demanant a l’Executiu que faci una rotonda davant del centre comercial per dotar així d’accessos l’establiment.



Segons va indicar una de les seves impulsores, Marta Llamas, ahir «ja teníem 3.800 signatures. I tot i que els treballadors implicats no s’han plantejat arribar a un nombre concret, Llamas va especificar que n’intentaran recollir «el màxim possible».

A l’espera de presentar-les / El grup de demandants ja ha contactat amb l’Executiu per demanar hora i presentar les signatures davant del cap de Govern, Toni Martí. Tot i això, «encara no sabem quan les podrem presentar, estem a l’espera d’una resposta», va matisar Llamas.



Al respecte, Cinca va assegurar que un cop es presentin les signatures s’«avaluarà» la petició. «Perquè el nombre de signatures és «significatiu» i la causa mereix un «anàlisi acurat».