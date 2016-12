Els hotels de les parròquies altes tenen més dificultats per omplir

Els comerciants i hotelers del Principat han agafat el Pont de la Puríssima amb moltes expectatives, però no tots han pogut assolir-les. I és que segons va detallar ahir la presidenta d’Autèntics Hotels d’Andorra (AHA), Cristina Canut, als establiments de les parròquies altes els «hi està costant més» cobrir les places.



Canut va detallar que fins ara els hotels del nord del país no han pogut superat el 40% d’ocupació. Tot i això, «esperen que a partir d’avui les xifres vagin en augment, ja que el gran volum de turistes va començar a arribar ahir a la tarda i avui començarà a pujar l’ocupació».



La presidenta també va detallar que els establiments de la part alta van iniciar el pont sent «massa optimistes. Perquè en vista de la neu i de l’obertura de pistes van posar unes tarifes més altes», i potser això també els ha perjudicat. «Ja que molts turistes han optat per una via més econòmica, com poden ser els apartaments».



D’altra banda, Canut va matisar que malgrat molts turistes vénen durant aquesta època per esquiar i gaudir d’un dia de neu, «també aprofiten desprès per comprar, i això fa que molts d’ells acabin dormint a les parròquies del centre».

Dues parts del pont / Tot plegat ha propiciat que la primera part del Pont s’hagi notat més que res en la part central del país. I és que segons va puntualitzar el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara, la festivitat de la Puríssima s’ha dividit en dues parts, «com ja s’esperava».



Una primera va contemplar el passat cap de setmana fins arribar al dimarts i la segona comença avui acabant ja diumenge. A més, Ara va destacar que aquesta segona part és la que concentrarà més turistes, ja que fins ara «han anat venint visitants però tot ha estat una mica més tranquil».



Des de l’UHA i l’AHA s’espera arribar a partir d’ara al 80% d’ocupació en les parròquies centrals i es preveu omplir gairebé al cent per cent els establiments durant demà i dissabte, tenint, però, xifres més baixes per a les parròquies altes. Segons Canut, aquest percentatge és força positiu, ja que durant una setmana normal (fora del cap de setmana) «ens movem en una ocupació del 10%».

Visió dels comerciants / La primera part del Pont no ha impactat amb molta força als comerciants, i és que de la mateixa manera que succeeix amb els hotels, s’espera que la gran onada de compradors arribi a partir d’avui. Segons va matisar ahir la presidenta de l’associació de comerciants de la zona Vivand, Susana Venable, «s’ha notat una major afluència de visitants, però a nivell de compres encara no hem rebut l’impacte».



D’altra banda, el president de l’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella, Victor Manuel Martín, va confirmar que potser no s’han complert les expectatives que es tenien. Tot i això, el Poblet de Nadal –inaugurat la passada setmana– «afavorirà» l’afluència de turistes per la zona del casc antic.

Pistes d’esquí / Durant aquesta segona part del pont de la Puríssima les estacions han obert les seves pistes amb gruixos de neu que van fins als 50 centímetres. A més, en el cas de Grandvalira s’ha augmentat la superfície esquiable fins a gairebé 150 quilòmetres amb 80 pistes obertes (això representa un 71% del domini), mentre que Vallnord disposa ja de 38 pistes habilitades, que representen un 60% del domini esquiable de Pal Arinsal i un 50% d’Ordino Arcalís, segons informa l’ANA.

Esquiadors / En el primer tram del Pont han visitat Grandvalira més de 25.000 esquiadors, provinents de Catalunya, França, Madrid, el País Basc i València. I tot i que Vallnord no ha volgut especificar la xifra exacta d’esquiadors, ha indicat que també estan molt contents amb les entrades de turistes i que l’afluència ha estat molt bona.



Gairebé 68.000 vehicles / Segons va informar ahir el Servei de Mobilitat i Transport, durant aquests dies de Pont han entrat el país 67.600 vehicles. Aquestes xifres superen les expectatives, ja que si «seguim aquesta línia» –i prenent de base altres Ponts anteriors de les mateixes característiques (com el del 2011)– «segurament superarem els 130.000 vehicles, quan se n’havien previst uns 125.000. Tot i això, aquestes «no són dades reals, ja que és només una previsió i fins que no acabem tots els dies del Pont no es podran donar les dades concretes», va remarcar Mobilitat.

D’altra banda, des del servei es va detallar que el 70% dels vehicles que han entrat al Principat durant aquest dies ho han fet per la duana del riu Runer. «Ja que són festivitats d’Espanya i des de la frontera amb França –a banda dels caps de setmana– no s’espera que entrin molts cotxes».

Fins ara, el dia més punter va ser el passat dissabte. Doncs només aquell dia van entrar 18.000 vehicles. Mentre que el mateix dissabte del Pont del 2011 en van entrar 15.300. Per tant, a hores d’ara «ens trobem amb xifres molt més positives» en relació a anteriors festivitats de les mateixes característiques. A partir d’ara s’esperen retencions de sortida a partir de demà i durant dissabte i diumenge per la frontera del riu Runer.