El focus de grip aviària francès no ha arribat a Andorra

França ha activat aquesta setmana una alerta de grip aviària. Segons ha tramés el mateix país, diversos exemplars d’una granja del seu territori han mort a causa d’aquest virus. En vista de l’afectació, Espanya també ha qualificat algunes zones com a territoris amb risc de transmissió.



Tot i això, segons va destacar ahir el director d’Agricultura, Landry Riba, a Andorra no ha arribat la grip. No s’ha detectat cap cas d’infecció i, en tot cas, «estan tots els protocols preparats per si s’hagués d’actuar». Riba també va destacar que els plans a seguir estan aprovats des del passat any. Ja que es tracta d’unes actuacions que es van renovant i «que l’any passat van passar la darrera avaluació».

Tanmateix, el director va matisar que si es detectés algun cas al Principat i després d’analitzar-lo es determinés que és tracta d’una afectació de grip, «s’hauria d’actuar en conjunt amb els països veïns, ja que en aquests casos no té sentit actuar per separat. Doncs es tracta de tot el Pirineu i prePirineu».



D’altra banda, Riba va recordar que aquest virus només afecta als animals i que per tant només es podria veure afectada l’activitat comercial dels pollins.