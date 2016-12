Notícia L’església de Sant Feliu acull un pessebre monumental La instal·lació, de 10 m2, ha anat a càrrec de Joan Ribó i Andreu Bonet Vista de Castellciutat. Autor/a: TONY LARA

L’església de Sant Feliu de Castellciutat acull aquest Nadal en un dels seus absis un pessebre monumental elaborat per Joan Ribó i Andreu Bonet. La inauguració, oberta a tothom, està prevista per a avui, a les cinc de la tarda.



En una entrevista a RàdioSeu, Ribó s’ha mostrat satisfet pel fet de poder mostrar l’obra a tots els veïns i les persones que hi estiguin interessades. Així mateix, ha subratllat que l’esforç conjunt fet amb Andreu Bonet ha permès oferir un pessebre encara més espectacular que el que elaborava des de fa una pila d’anys a casa seva. En aquest sentit, Ribó ha volgut agrair la predisposició de la parròquia per poder tirar endavant la iniciativa.



La instal.lació, a la qual s’hi ha dedicat més de 45 hores, es distingeix per la gran quantitat de figures i pel detallisme. No hi falta cap dels elements clàssics del pessebre, però s’hi afegeixen complements com ara un castell, un claustre, fonts, rius o pobles. L’horari de visita serà els dies 11, 18, 25 i 26 de desembre, de 17 a 20 hores; el 28 i 30 de desembre, de 19 a 21 hores; l’1 de gener, de 17 a 20 hores, i el 2, 3 i 4 de gener, de 19 a 21 hores. La cloenda està prevista el 6 de gener, d’11 a 14 hores.