Detinguts el pare i la mare de la Nadia per l’estafa en la recaptació de fons

Fernando Blanco i Marga Garau, els progenitors de Nadia Nerea, van ser detinguts ahir a la Seu d’Urgell, segons va confirmar el conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jané. Els Mossos d’Esquadra van actuar com a policia judical, és a dir, que van actuar sense ordre del jutge que investiga el cas per poder executar els requeriments judicials. El pare i la mare de la nena estan sent investigats per la presumpta estafa massiva de recollida de fons per tractar la malaltia de la seva filla, uns tractaments mèdics que no han existit mai. Des que el pare i la mare de Nadia van començar a demanar fons per la curació de la seva filla, que ara té 11 anys, poden haver recaptat fins a 1,5 milions d’euros. La setmana passada, després d’una crida massiva, en van recaptar uns 150.000, i una investigació del diari El País va desmuntar el seu relat.



La detenció del pare va tenir lloc ahir a les vuit del vespre, hores després que el jutjat número 1 de la Seu d’Urgell demanés als progenitors de Nadia Nerea Blanco Garau el passaport de la nena per assegurar-se que no surti de l’Estat espanyol. Un parell d'hores després, quan la mare es va desplaçar a la comissaria urgellenca per visitar el pare, acompanyat de la nena, també va ser detinguda. La nena estaria amb uns familiars o veïns d'Organyà.



També ahir, el magistrat de la Seu encarregat de la investigació de la presumpta estafa va instar la fiscalia a prendre mesures civils sobre la menor en cas que ho cregui necessari, tant per investigar el possible delicte com per a prendre mesures sobre la custòdia de la menor.



La fiscalia, de moment, ha decidit no emprendre accions imminents ja que considera que «en la situació actual no apreciem cap risc per a la menor, però ens mantindrem vigilants», va dir el fiscal cap de Lleida, Juan Boné, a Europa Press, que va afegir que la nena fa uns dies que no va a l’escola, a Organyà. La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència també està fent seguiment de l’àmbit familiar.

COMPTES BLOQUEJATS / El jutge va immobilitzar dilluns els comptes bancaris en els quals s’han rebut les donacions pel ja conegut com el cas Nadia –uns comptes que continuen publicats a la pàgina Facebook de l’associació– per investigar presumptes irregularitats en la gestió dels fons. També ha exigit de nou els informes mèdics de la nena, ja que de tota la rocambolesca història només se sap amb certesa que la nena pateix una malaltia genètica, la tricotiodistròfia, que provoca l’envelliment prematur de les cèl·lules.



La localització del pare, fins a l’anunci de la seva detenció, era incerta. Blanco s’havia compromès a comparèixer ahir en un plató de televisió, en un programa d’Antena 3, en el qual dilluns va intervenir per telèfon i va confessar que la nena mai havia anat a Houston a seguir un tractament experimental sinó que l’havia portat a curanderos.



En canvi, la mare de Nadia Nerea, Marga Garau, es va atrevir ahir a parlar, via telefònica, en el programa d’Antena 3 on havia de sortir el seu marit, i es va mantenir ferma en la versió de la malaltia de la nena i va reiterar que «no volíem enganyar a ningú». Garau va demanar disculpes per si la gent s’havia sentit estafada i va explicar que «hem estat retornant els diners de les donacions fins que ens han bloquejat els comptes».



La mare va justificar l’absència de Blanco en l’espai de televisió afirmant que el jutge l’havia citat a declarar. No obstant això, el jutjat de la Seu va confirmar a l’ACN que no ha cridat ningú a declarar ningú. Al vespre, Blanco i Garau estaven detinguts i posats a disposició judicial.



La mare de la nena va insistir que serà el pare qui «donarà les explicacions» perquè «és qui porta tot el tema de metges de la Nadia». Tot i això, Garau va mantenir que la nena «està malalta» i que sempre «han estat els metges els que ens deien que corria perill de mort». La mare va clamar que «mai utilitzaríem la nostra filla per fer diners», «mai hem utilitzat els diners de les donacions per altra cosa que no fos la cura de la nena» i va garantir que «viuen del comerç que tenen a Organyà» –tancat des de fa uns dies– «i de les xerrades motivacionals de Fernando». La dona també ha manifestat que es pensava que la nena havia anat a ser operada a l’hospital de Houston tal com explicava el pare.



Finalment, tots dos han estat detinguts per poder dilucidar les llums i les ombres del cas.



*En el moment del tancament de l'edició en paper de EL PERIÒDIC D'ANDORRA del 8 de desembre del 2017 encara no s'havia fet pública la detenció de la mare de la nena