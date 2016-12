Nacho Martín estarà de baixa tres setmanes per una lesió al turmell

Males notícies per al BC MoraBanc Andorra. L’entrenador, Joan Peñarroya, no podrà comptar les pròximes tres setmanes amb Nacho Martín per lesió, que farà que es perdi com a mínim els dos pròxims partits, davant l’FC Barcelona Lassa i el Tecnyconta Saragossa.



El jugador arrossegava molèsties des de feia setmanes fins que ha patit una tendinitis al tendó del peroneal curt del turmell esquerra, el que el porta a estar tres setmanes tractant-se sense jugar. Diumenge passat ja es va perdre el matx a Madrid contra el Movistar Estudiantes i estarà segur de baixa els dos pròxims enfrontaments, contra catalans i aragonesos. A partir d’aquí la seva presència és dubtosa, en els dos partits amb els que es conclourà l’any, el 27 de desembre amb l’Unicaja de Màlaga i tres dies després a les illes Canàries davant l’Iberostar Tenerife. La baixa de Nacho Martín és del tot sensible pel que comporta, no només a la pista, i pel que significa tenir un relleu més durant els partits.



Maric, amb la selecció de Bòsnia / El jugador del sènior B, Nikola Maric, va ser convocat per la selecció de Bòsnia i Hercegovina per disputar el Campionat d’Europa sub-18, que es disputa a la ciutat turca de Samsun del 16 al 22 d’aquest mes. El conjunt balcànic està enquadrat al grup D juntament amb Letònia, Israel i Lituània; i aspira a classificar-se entre els cinc primers per guanyar-se el bitllet per anar al Mundial de la categoria. Maric des de dilluns es troba concentrat amb la seva selecció per preparar la competició.