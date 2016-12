Saviola entrarà al cos tècnic de la FAF per fer les pràctiques

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) pot tenir a un membre d’excepció dins el cos tècnic de les seves seleccions. Es tracta de Javier Saviola, resident al país i amb el que s’han portat a terme converses per a que realitzi les pràctiques obligatòries del curs d’entrenador en algun dels combinats nacionals, o treballant amb varis de diferents categories.



L’ex davanter argentí, jugador entre d’altres equips de l’FC Barcelona, Reial Madrid, Sevilla, Mònaco i River Plate, el mes vinent iniciarà el curs d’entrenadors dirigit a exfutbolistes que han estat a l’elit. Per assolir el títol els inscrits necessiten realitzar durant sis mesos 180 hores de pràctiques en algun equip de cara a desenvolupar la seva formació teòrica. Saviola s’ha posat en contacte amb la FAF per realitzar les pràctiques en algun dels conjunts de la federació, amb l’opció de convertir-se en entrenador específic pels davanters. La possibilitat està sobre la taula i seria sempre per categories de base, sense plantejar-se fins el moment que pogués entrar a formar part del cos tècnic de l’absoluta. Per poder desenvolupar aquesta tasca per completar el curs s’ha de demanar un permís especial, perquè es tracta d’una federació diferent a la que l’imparteix. També queda descartat que pugui fer les pràctiques amb l’FC Ordino, de la Lliga Grup Sant Eloi, perquè Saviola va concloure la col·laboració que estava realitzant amb aquest club.



Oferiment al Chapecoense / El passat 28 de novembre l’equip brasiler del Chapecoense viatjava a Colòmbia per enfrontar-se en la final de la Copa Sud-americana al Nacional de Medellín. Prop de l’aeroport l’avió va estavellar-se al quedar-se la nau sense carburant, morint 71 dels 77 passatgers que anaven a bord, entre els quals hi havia 22 futbolistes de l’equip brasiler, a més del cos tècnic i directius. Des de llavors són nombroses les mostres de solidaritat sorgides en el món del futbol i una d’elles va ser de Saviola.



Van ser diversos els jugadors en actiu i altres retirats que van oferir-se a jugar amb el conjunt brasiler, de la talla de Ronaldinho Gaúcho i Juan Román Riquelme, així d’altres com Eidur Gudjohnsen. També va fer-ho Saviola, però només en el cas que s’hagués de disputar la final amb el Nacional. L’argentí, ja retirat, no tornaria als terrenys de joc per més temps. La magnitud dels fets van provocar la seva determinació. Finalment no es va haver de jugar perquè la Conmebol va atorgar el títol de campió al Chapecoense. Aquesta és una decisió que poques hores després de produir-se l’accident el mateix Nacional va demanar davant la tragedia que s’havia produït. Des dels mateixos clubs del Brasil també van sorgir diferents iniciatives, com cedir jugadors de manera gratuïta i que l’equip es mantingui a la màxima categoria els pròxims tres anys per tal que es pugui reestructurar.



En la investigació que s’està desenvolupant, la justicia boliviana va detenir ahir el gerent de l’aerolinia Lamia, empresa propietària de l’avió estavellat i que té les oficines intervingudes des de dimarts. Ahir també es van conèixer els antecedents d’aquest avió i de la companyia aèria. Aquesta mateixa nau la va utilitzar l’11 de novembre la selecció argentina per anar de Belo Horizonte a Buenos Aires en la tornada del desplaçamanet a Brasil per disputar un partit de la fase de classificació de la Copa Amèrica. En aquella ocasió l’avió va quedar-se a només divuit minuts de quedar-se sense combustible, un marge completament prohibit, el que hagués significat la mateixa tragedia.