Notícia El nou àlbum de Persefone, ‘Aathma’, el 24 de febrer La banda ha finançat el disc amb micromecenatge Persefone medita durant la gravació del nou disc. Autor/a: PERSEFONE

Persefone prepara els últims detalls del seu nou àlbum, Aathma, que es publicarà el pròxim 24 de febrer. El vídeo del primer senzill del disc es llençarà el 7 de gener. A partir del 7 d’abril, Persefone iniciarà una gira europeu que començarà a la sala Razmatazz, a Barcelona, i finalitzarà el 22 d’abril a Estocolm, Suècia. Entremig actuarà a Londres, Madrid, París, Milà, Munich, Hamburg, Copenhagen i altres ciutats. Al juliol, a més, participaran al Festival Metaldays, a Eslovènia.



La producció del disc Aathma ha estat possible gràcies a una campanya de micromecenatge endegada per la banda, que els ha permès recaptar els 15.000 euros necessaris per l’enregistrament.



La banda Persefone està formada per Miguel Espinosa (teclista), Marc Martins (vocalista), Carlos Lozano, Filipe Baldaia i Jordi Gorgues (guitarra), Tony Mestre (baix) i Sergi Verdeguer (bateria).



El grup de heavy metal progressiu ja ha publicat quatre discs: Truth Inside the Shades (2004); Core (2006); Shin-Ken (2009) i Spiritual Migration (2013). Ara, després d’un temps de descans, preparen el nou disc, Aathma (2017). L’avançament, en menys d’un mes, i el disc, a finals de febrer.