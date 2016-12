L’INAF i l’AREB es neguen a declarar al Consell abans que acabi l’any

Cinca entén que no parlin fins que acabi la negociació

Els responsables de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) i de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) es neguen a comparèixer davant la coneguda com a Comissió BPA abans que acabi l’any, tal com havien demanat els parlamentaris. Segons fonts consultades per aquest rotatiu, els responsables dels dos òrgans al·leguen que no volen declarar fins que finalitzin les negociacions que s’estan duent a terme per tenir plena operativa a Vall Banc. És a dir, fins que la nova entitat bancària disposi de corresponsals amb dòlars i operi amb renda variable.Aquesta hauria estat la resposta de la directora de l’INAF, Maria Cosan, i del president de l’AREB, Albert Hinojosa, a la proposta del Consell General tramesa via telefònica pel president de la comissió, Ladislau Baró. Els consellers demanaven que la compareixença tingués lloc durant aquest mes de desembre perquè consideraven necessari que les explicacions es donessin abans que s’iniciï l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal que tindrà efecte a partir de l’1 de gener del 2017.Amb tot, Hinojosa i Cosan sí que estarien disposats a donar explicacions a cada grup parlamentari per separat. Una opció que Baró va trametre ahir als membres de la comissió i que l’oposició va descartar amb rotunditat. Al seu entendre, el lloc on cal donar detalls sobre la situació dels comptes bloquejats a Banca Privada d’Andorra (BPA), del traspàs a la nova entitat i de l’operativa de Vall Banc és el Consell General i no entenen perquè estan predisposats a parlar en privat i no en seu parlamentària.Així mateix, els consellers generals insisteixen en què una de les qüestions que també els preocupa és com s’ha dut a terme el procés de traspàs de clients de BPA a Vall Banc, sota quins criteris i perquè n’hi ha que encara no han estat migrats. En aquest sentit, consideren que «l’excusa» de les negociacions amb operadors «no serveix» perquè són processos independents i separats. Alguns dels parlamentaris que formen part de la comissió veuen la negativa com «una falta de respecte al Consell General», ja que entenen que com a organismes que reben finançament per part de Govern estan obligats a respondre davant del Parlament.En tot cas, i davant el desacord mostrat per part dels grups de l’oposició a l’alternativa presentada per via telefònica per Hinojosa i Cosan, la Comissió BPA va acordar ahir enviar la proposta formal i per escrit perquè els dos responsables compareguin aquest mes de desembre. Així, volen insistir als dos convidats perquè es repensin la seva posició i, en cas que no sigui així, que la seva negativa quedi per escrit.Pel que fa a la declaració de l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, la comissió legislativa encara no ha acordat cap data. Tampoc ho ha fet per la intervenció demanada pel cap de la Unitat d’Intel·ligència financera d’Andorra (Uifand), Carles Fiñana.

«És una evidència que parlar d’un procés de negociació mentre s’està duent a terme el pot alterar». Aquesta va ser la resposta del ministre portaveu, Jordi Cinca, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres quan se li va preguntar per la negativa dels responsables de l’INAF i l’AREB a comparèixer davant la Comissió BPA abans que finalitzi l’any. Cinca va afegir que «entenc que tinguin molta cura de parlar d’una qüestió que encara s’està negociant».



En aquest sentit, el ministre portaveu també va insistir en què tant l’AREB com l’INAF són organismes «totalment autònoms» i amb «competències i responsabilitats molt diferents». Així, va recordar que l’INAF és el supervisor del sistema financer, i per tant, també de Banca Privada d’Andorra (BPA) i que l’AREB, actualment, és el responsable de dita entitat des de la seva intervenció.



Concretament en el cas de l’AREB, el també responsable de la cartera de Finances va indicar que el president de l’AREB, Albert Hinojosa, li havia comunicat que ja havia rebut la convocatòria per comparèixer davant la comissió legislativa. «A partir d’aquí entenc que l’analitzarà per donar-hi resposta», va apuntar.



En referència a la pregunta presentada pel conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, sobre la situació dels clients que han estat traspassats a Vall Banc però que encara no tenen accés a part dels actius que tenien contractats a BPA, Jordi Cinca va manifestar que «no és competència del Govern i per tant, no hi pot intervenir». Així mateix, va opinar que «l’AREB ha gestionat, en general, tot el procés migratori de forma satisfactòria». «És normal», va remarcar, que la migració sigui «progressiva».