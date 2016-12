Notícia Cinca anuncia accions judicials contra el llibre ‘Diamantes sucios’ L’obra explica la relació laboral del ministre amb l’empresa Orfund i la vincula amb el tràfic de diamants El ministre portaveu, Jordi Cinca, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va anunciar ahir durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que emprendrà accions judicials contra el llibre publicat recentment sota el títol Diamantes sucios. L’obra explica la seva relació laboral amb l’empresa Orfund i la relaciona amb el tràfic de diamants i l’apropiació de lingots d’or. Cinca va opinar que el llibre «és simplement la reproducció del que ja s’ha dit fins ara» i va reiterar que «el que diu i el que insinua és totalment fals».



El també responsable de la cartera de Finances va insistir en què els fets descrits «no tenen res a veure amb la meva activitat pública». I va considerar que el llibre publicat és la «culminació» d’un seguit d’articles que s’han publicat en mitjans de comunicació espanyols la passada primavera. Al seu entendre, i malgrat que el llibre «no digui res de nou», la seva publicació «suposa passar uns límits inacceptables», per la qual cosa «els meus advocats durant a terme les demandes pertinents».



El ministre va tornar a relacionar dites publicacions amb una estratègia per fer caure el Govern. Segons Jordi Cinca, el que es vol aconseguir amb aquestes accions és «desestabilitzar el Govern», però va assegurar que «no obtindran cap resultat». «Tot això era més que previsible però no és a través d’accions com aquesta que es pot desestabilitzar el Govern», va deixar clar.



Així mateix, el ministre portaveu també va destacar que «és curiós» que dins del llibre hi hagi un capítol on es vincula la seva activitat professional de fa vint anys també amb l’afer de Banca Privada d’Andorra (BPA).