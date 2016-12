La Policia munta la campanya d’alcoholèmia per Nadal

Un any més, per evitar perills en la seguretat viària, la Policia endega la campanya de controls d’alcoholèmia en el període de Nadal, unes setmanes en què s’acostumen a celebrar els sopars d’empresa i moltes celebracions. La campanya s’iniciarà dilluns que ve, dia 12, a les set del matí, i finalitzarà el 8 de gener a les set de la tarda.



Els controls preventius d’alcoholèmia segueixen el pla d’actuació marcat pel Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior per vetllar per la seguretat viària, reduir el nombre d’accidents provocats pel consum d’alcohol, i sensibilitzar els conductors del risc que comporta conduir sota els efectes de l’alcohol. La Llei del Codi de Circulació del 10/06/1999 dóna potestat a l’autoritat governativa competent per ordenar els controls preventius. Com que l’objectiu principal de la campanya és provocar un efecte preventiu i dissuasiu per evitar les conductes de risc al volant, la Policia anuncia les dates en què durà a terme els controls arbitraris a la xarxa viària.

LES TAXES / El Codi de Circulació estableix que la franja mínima punible en matèria administrativa se situa per sobre del 0,2 g/l de sang en els conductors professionals i de 0,5 g/l per a la resta de conductors. Per via administrativa també es pot suspendre un permís de conduir per una durada màxima d’un mes, juntament amb una sanció imposada pel Cos de Policia de 150,25 euros.



Quant a la responsabilitat penal, el Codi Penal fixa les taxes d’alcoholèmia en un grau superior a 0,5 g/l de sang per als conductors professionals i una taxa superior a 0,8 g/l per als no professionals i, per tant, constitueix delicte. Les conseqüències jurídiques són, per a conductors professionals, pena de presó fins a dos anys i privació del permís de conduir fins a quatre anys, i possible pena d’inhabilitació per a exercici de l’ofici o el càrrec fins a quatre anys; per a conductors no professionals, pena de presó fins a un anys o arrest, i privació del permís de conduir fins a tres anys. Refusar sotmetre’s a la prova de control d’alcoholèmia pot suposar pena de privació del permís de conduir fins a tres anys.